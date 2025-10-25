صوَّر كليب مع كنّة الرئيس الأمريكي .. محمد رمضان: "لما قربت من عائلة ترامب ودخلت بيتهم حسّيت قد إيه بيحبوا العرب"

علَّق الفنان محمد رمضان على موجة الانتقادات التي طالتَه بعد إعلان تعاونه مع لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أنه لا يلتفت إلى الهجوم الذي يتعرض له، مشيرًا إلى أن النجاح دائمًا ما يواجه مقاومة.

وقال رمضان في تصريحات تلفزيونية: «مبردش على الانتقادات، وعديت على موجات عالية، وفي الآخر ربنا اسمه العدل ومبيرضاش بالظلم، وساعات بتأثر بس برجع أكمل، ولما بتكون شايف مسافة عالية أعذر اللي عنده قصر نظر».

وأوضح أنه يحاول دائمًا حماية عائلته من تأثير الانتقادات، مضيفًا: «أي ضريبة بحب أدفعها لوحدي بعيد عن عائلتي، وبحاول أشرح لهم إننا في دنيا مش جنة، وإن كل حاجة ليها ضريبة، ومستحيل الحياة تفسحلنا الطريق بالورود، فلازم نكون مستعدين نفسيًا لأي صعوبات».

وأكد رمضان أن ثقته بالله وبالنجاح هي ما تدفعه للاستمرار، قائلًا: «في الآخر إحنا اللي هننتصر، لأن طمعنا مش في شخص، طمعنا في ربنا وفي النجاح، وما بنأذيش حد، فربنا والحياة هيساعدونا».

وتحدث النجم المصري عن تعاونه مع لارا ترامب وتقربه من عائلة الرئيس الأمريكي، مشيرًا إلى أنه لمس حبهم الكبير لمصر وللعرب، قائلاً: «صورت الكليب مع لارا ترامب في نفس وقت مؤتمر شرم الشيخ للسلام، وكنت مبسوط جدًا، ولما قربت من العائلة ودخلت بيتهم، حسّيت قد إيه بيحبوا مصر والعرب، وكنت سعيد لانتشار السلام زي ما ربنا أمر».