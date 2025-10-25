مَشاهد تشبه أفلام الخيال العلمي .. ما الذي يراه الناس قبل الموت بدقائق ؟

ما الذي يحدث لنا ساعة الموت؟ سؤال حيّر الناس والعلماء آلاف السنين، لكن دراسة علمية جديدة قد تكون تقدّمت خطوة باتجاه الإجابة عنه.

فقد أجرى باحثون من معهد بكين للعلوم الرياضية والتطبيقات مقابلات مع 48 شخصا مروا بتجارب اقتراب من الموت (NDEs)، في محاولة لفهم طبيعة هذه الظاهرة الغامضة التي يصفها البعض بأنها "رؤية لما بعد الحياة".

وكشف المشاركون عن تجارب شديدة التنوع، تراوحت بين الرؤى الدينية والمشاهد الغريبة التي تشبه أفلام الخيال العلمي.

بل إن إحدى المشاركات قالت: "كانت هناك سلالم حجرية على يساري، ورأيت يسوع في الأعلى مرتديا رداء أبيض".

لكن بعض الشهادات كانت أبعد ما تكون عن المعتقدات الدينية التقليدية. فقد ذكر أحد المشاركين أنه رأى ثقبا أسود قائلا: "من بعيد بدا الثقب الأسود مظلما تماما، لكن النور المحيط به كان ساطعا لدرجة أنه أخفى جميع الألوان".

وأضاف آخر أنه رأى مصفوفة ضخمة من النقاط المتصلة في أبعاد متعددة، وقال: "شعرت أنه إذا دخلت تلك المصفوفة، يمكنني الانتقال إلى أي مكان في الكون بمجرد التفكير فيه".

وقالت الدكتورة فرانس ليرنر، المؤلفة الرئيسية للدراسة، في تصريح لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "تتكفّل خلفياتنا الثقافية بالشكل الذي تبنى عليه التهيؤات الناتجة عن تجربة الاقتراب من الموت. فالشخص الذي نشأ في بيئة متدينة سيرى رموزا مختلفة عن من تربّى في ثقافة مختلفة".

وأضافت ليرنر أن الدراسة لا تشير إلى وجود روح منفصلة أو وعي قادر على مغادرة الجسد، بل تبيّن أن التجربة تنتج من تغيّرات في طريقة عمل الدماغ أثناء توقفه التدريجي. وأن "الشكل الهندسي للتجربة يتغيّر تبعًا لكيفية تقلص مجال الرؤية مع بداية فشل الدماغ".

وصنّف العلماء تجارب الاقتراب من الموت إلى أربعة أنماط هندسية مختلفة:

الشكل (A): مشاهد ضيقة تشبه النفق، تنتج عن انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ.

الأشكال (B) و(C): تظهر في مناطق بيضاوية أو مقوسة، عندما يفقد الدماغ مؤقتا جزءا من الرؤية.

الشكل (C5): تجربة غامرة داخل حيّز بيضوي مغلق تماما (360 درجة).

وأشار الفريق إلى أن المشاركين ينتقلون تدريجيا من الشكل (A) إلى (C5) أثناء تطور التجربة، مما يشير إلى سبب فيزيولوجي مشترك وراءها.

وتقول ليرنر: "عندما يبدأ الدماغ بالانهيار، تتفكك العلاقة بين الإشارات البصرية والجسدية التي تحافظ عادة على إحساسنا بالذات. ومن هنا تنشأ تلك الرؤى المعقّدة والمشاعر الغامرة".