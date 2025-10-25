مهرجان الجونة السينمائي: "أفضل ممثل" أحمد مالك

اختتم مهرجان الجونة السينمائي دورته الثامنة بإعلان الفائزين في مسابقاته المختلفة، حيث فاز فيلم "شاعر" للمخرج سيكون ميسا سوتو بجائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل،.

فيما حصل فيلم "لو المحظوظ" للمخرج تشوي لويد لي على النجمة الفضية، ونال الفيلم المصري "المستعمرة" للمخرج محمد رشاد النجمة البرونزية.

وحصد فيلم "وين ياخدنا الريح" للمخرجة آمال القالتي جائزة أفضل فيلم عربي روائي طويل، بينما منحت لجنة التحكيم تنويهاً خاصاً لفيلم "الحج" للمخرج كايال سيمون.

أما جوائز التمثيل، فذهبت جائزة أفضل ممثل إلى النجم أحمد مالك عن دوره في فيلم "كولونيا" للمخرج محمد صيام، وجائزة أفضل ممثلة إلى ليا دروكير عن دورها في فيلم "من أجل آدم" للمخرجة لورا واندل.

وشهد حفل الختام تكريم النجمة منة شلبي بجائزة الإنجاز الإبداعي تقديراً لمسيرتها وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، كما كرّم المهرجان النجمة العالمية كيت بلانشيت بجائزة بطلة الإنسانية تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.

وترأست النجمة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمشاركة جيونا نازارو ورشيد مشهراوي وكاني كوشروتي وناهويل بيريز بيسكايارت، في حين ترأس لجنة الأفلام الوثائقية الطويلة المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير، وضمت اللجنة أسماء المدير وسونا كارابوغوسيان ومحمد سعيد أوما وهالة جلال.

أما لجنة الأفلام القصيرة، فترأسها مهدي فليفل، وشارك فيها أندريا جاتوبولوس وجولييت كانو وسعاد بشناق ومصطفى الكاشف، بينما تشكّلت لجنة النجمة الخضراء من جانا وهبة ومي الغيطي ونيكلاس إنغستروم.