البيت الأبيض غاضب على روبرت دي نيرو: "عجوز فاشل وأفلامه لا تستحق المشاهدة" !

انتقد مسؤول بارز في البيت الأبيض، الممثل روبرت دي نيرو، واصفاً إياه بسلسلة من الإخفاقات الفنية والشخصية، خلال مقابلة ضمن برنامج "هانيتي" على "فوكس نيوز".

ووصف نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، دي نيرو بأنه "رجل عجوز حزين وفاشل ومحطم، وغاضب في الغالب لأنه لم يصنع فيلماً يستحق المشاهدة منذ أكثر من 30 عاماً".

وأضاف "ربما تكون هذه أطول سلسلة من الإخفاقات والإحراجات في تاريخ السينما. هذا الرجل يهين نفسه أمام الكاميرا بأفلام مروعة واحداً تلو الآخر طوال حياته، ولا يؤخذ على محمل الجدّ من أحد، لا عائلته ولا أصدقائه ولا مجتمعه. إنه مجرد رجل سطحي، والجميع يتجاهل كل ما يقوله".

ويأتي كلام ميلر بعد أن انتقد دي نيرو الرئيس دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأحد الماضي، قائلاً إن ترامب "بلا عواطف".

وقال دي نيرو في برنامج "ذا ويك إند"، إن "ترامب لا يفهم شيئاً عن الإنسانية. لا يتعاطف. لا أعرف أين هو، لكنه كائن فضائي، ويريد إيذاء هذا البلد"، مضيفاً "هناك شيء عميق داخل ترامب، إنه يريد إيذاء الناس، يريد إيذاء هذه البلاد، ولا يكترث".