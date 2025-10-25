زوج قاسٍ يخدع زوجته المشلولة ويبيع البيت ويهرب بثمنه

في حادثة هزَّت الرأي العام في الصين، أقدم رجل من مقاطعة جيانغسو على خداع زوجته المصابة بالشلل بسبب مرض نادر، بعدما أقنعها ببيع منزلهما الذي تبلغ قيمته مليون يوان، ما يعادل 140 ألف دولار، ثم استولى على ثمنه واختفى لسنوات. وكانت لين، تعمل مرشدة سياحية قبل إصابتها بمرض نادر في الجهاز العصبي المركزي جعلها عاجزة عن الحركة.

وبعد اختفاء الزوج، ويدعى تشانغ، لخمس سنوات، تمكنت السلطات من القبض عليه في نهاية عام 2022. ولم تكشف الشرطة عن تفاصيل حياته خلال فترة غيابه، لكنه صرَّح لاحقاً قائلاً: "أُفضِّل أن أذهب إلى السجن على أن أعود"، وفقاً لما نشره موقع (scmp).

وفي مارس من العام الماضي، أصدرت محكمة في نانجينغ حكماً بسجن تشانغ لمدة 10 أشهر بتهمة الهجر. كما وافقت المحكمة على طلب الطلاق الذي تقدمت به لين، معتبرة أن الزوج تهرَّب عمداً من مسؤولياته. وفي خطوة إنسانية، خصص المدعون العامون المحليون مساعدة مالية قدرها نحو 9100 دولار للزوجة المتضررة.

وأثارت القضية موجة واسعة من الغضب والتعاطف على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، حيث وصف كثيرون الزوج بأنه "قاسٍ وعديم الإنسانية"، بينما أشار آخرون إلى أن العقوبة كانت متساهلة مقارنة بما اقترفه. وتُعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على تزايد حالات تخلّي الأزواج عن شركائهم المصابين بأمراض خطيرة في البلاد.