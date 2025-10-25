صادرة قبل 64 عاماً .. رواية "ألهمت" اللصوص طريقة سرقة متحف اللوفر

كشفت وسائل إعلام فرنسية، أن الطريقة التي نفذت بها عملية سرقة مجوهرات ثمينة من متحف اللوفر في باريس، الأسبوع الماضي، يبدو أنها ليست مبتكرة بل قديمة، شرحتها رواية عمرها 64 عاماً، حيث قدم مؤلفها سيناريو مبسطاً لكيفية سرقة كنوز اللوفر في وقت قصير، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وجاء في رواية بعنوان "اتصلوا بفانتوميت" للمؤلف جورج شوليه، الصادرة عام 1961 على لسان إحدى الشخصيات التي تصف كيف يمكن سرقة ماسة في أشهر متحف في العالم: "يكفي وضع سلم على الحائط، والصعود إلى الطابق الأول. ثم: كسر البلاط، قطع مسافة عشرة أمتار، كسر واجهة المحل بضربة مطرقة، وبالتالي نضع أيدينا على الشيء المقصود".

وتتابع الشخصية المذكورة في الرواية: "أؤكد لكم أن الأمر سيكون سهلاً!.. ففي هذه القصة، وصف دقيق لكيفية سرقة ماسة بمتحف اللوفر في باريس دون أن يؤذى أحد، وفي وقت قياسي".

وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية، فإن من نفذوا عملية السطو على المتحف الشهير في 19 أكتوبر، طبقوا حرفياً ما جاء في الرواية، ونجحوا في سرقة ما يسميه الفرنسيون "جواهر التاج".