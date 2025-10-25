مزحة ثقيلة من الزوجة تقود لتدخل الشرطة وغرامة 10,000 دولار

أرسلت مويشا غاردنر رسالة مرعبة لزوجها الأسبوع الماضي، أظهرت فيها ما بدا أنه رجلٌ مُغطّى ببطانية على أريكة شقتهما في شمال بيثيسدا، وقالت أنه متطفل اقتحم شقتهما في الطابق الثالث.

وعلى الفور قفز الزوج دونتي بلاش في سيارته واتصل بالشرطة، موضحًا أن زوجته بحاجة ماسة للمساعدة. واندفع هو وثماني سيارات شرطة ​​بأضواءٍ وامضة وصفارات إنذارٍ مُدوّية، نحو الشقة، حيث وصل هو وعددٌ من الضباط في الوقت نفسه. لكنهم وجدوا الزوجة غاردنر سالمة وجالسة باسترخاء على الأريكة. وصُدمت المرأة بمظهر زوجها ورجال الشرطة لتبرر رسالتها بأنها "كانت مُجرّد مُزحة." حيث استخدمت المرأة الذكاء الاصطناعي لتصميم صورة المُتطفّل والتي لم يميز الزوج زيفها.

وعلى الفور أبلغ مركز الشرطة باقي عناصره الذين لم يصلوا بعدُ بإمكانية إبطاء سرعتهم.

ونقل موقع "The Baltimore Banner" عن وثيقة المحكمة قولها أن الزوج في هذه المرحلة "كان مُنفعلًا بشكلٍ واضح". وأنه كان يقود سيارته إلى منزله بسرعة عالية، ويجتاز التقاطعات ويخالف قوانين المرور ظنًا منه أن زوجته في خطر .

وأضافت الوثيقة أن غاردنر "ردت بلا مبالاة بأنها مزحة، ولم تتوقع منه أن يتفاعل بهذه الجدية". من جهتها نبهتها الشرطة ل "خطورة أفعالها". وتعريضها الشرطة "والمجتمع بأكمله" للخطر، حيث "لم يجد أحد هذه المزحة مضحكة أو مسلية".

ووُجهت إلى المرأة تهمتان تتعلقان بالادعاء الكاذب بارتكاب جريمة على رقم الطوارئ 911، وأُفرج عنها بكفالة قدرها 10,000 دولار. ومن المقرر أن تُعقد محاكمتها في 24 نوفمبر.

ووفقًا لمديرة مركز اتصالات الطوارئ في مقاطعة مونتغومري، جينيفر ريدي-هول (الولايات المتحدة) ، فإن ما بين 40% و50% من المكالمات الواردة إليه هي مكالمات غير طارئة. وتأمل الوكالة في تقليل حجم المكالمات باستخدام الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية العام المقبل.