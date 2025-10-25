أحدث صرعات الطلاق في تركيا: الزوج يدفع لطليقته نفقة القطة !

وافق رجل تركي في إطار اتفاقية طلاق مع طليقته، على دفع نفقة قدرها 10,000 ليرة تركية (240 دولارًا أمريكيًا) كل ثلاثة أشهر لقطتيهما كنفقة رعاية للحيوانين وذلك للمرة الأولى في حالات الطلاق الزوجية.

وتقدم بوغرا ب، المقيم في إسطنبول، بطلب طلاق بالتراضي من زوجته إزجي ب، مشيرًا إلى "عدم توافق شديد وانهيار في أساس زواجهما".

واتفق الطرفان وفقا لما نقلته صحيفة " حرييت" على إنهاء زواجهما ولم يطلبا أي تعويض أو نفقة من بعضهما البعض، لكنهما أدرجا بروتوكولًا غريبًا في طلب الطلاق، مما قد يؤثر على حالات الطلاق المستقبلية للأزواج الذين يمتلكون حيوانات أليفة.

وتنص الوثيقة على أن الزوج ينقل حضانة قطتيهما إلى زوجته ويتحمل التزامات مالية لإعالتهما.

واتفق الطرفان على أن تبقى قطتا بوغرا مع إزجي، وأنه طوال مدة بقائهما مع ولمدة تصل إلى عشر سنوات، سيدفع بوغرا 10,000 ليرة تركية شهريًا، لإزجي لتغطية نفقات رعاية القطط، وفقًا لاتفاقية الطلاق.

وبعد إتمام إجراءات الطلاق، ستُزاد هذه النسبة سنويًا وفقًا لنسبة مؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى مؤشر الإنفاق الاستهلاكي (EFE) التي يحددها معهد الإحصاء التركي (TÜİK).

تُعتبر هذه الاتفاقية مثالًا على "نوع جديد من النفقة"، في تركيا، مما قد يُشكل سابقةً في مجال الدعم المالي للحيوانات الأليفة بعد الطلاق.