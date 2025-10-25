منظومة ترخيص مبتكرة تعزز مكانة المبدعين في الإمارات

أعلنت «ميوزيك نيشن» الرائدة في مجال إدارة الحقوق الموسيقية في دولة الإمارات الانطلاق الرسمي لعملياتها، بهدف تعزيز منظومة تراخيص الموسيقى في الدولة، وضمان حماية حقوق الملكية الفكرية، وسداد مستحقات أصحابها في الوقت المناسب.

تُعد ميوزيك نيشن المنصة الأولى في المنطقة القادرة على الجمع بين تراخيص الأداء العلني للمرافق العامة والإذاعات والفعاليات، وتقارير شفافة وتوزيعات دقيقة في الوقت المحدد لمصلحة المبدعين.

ستتولى ميوزيك نيشن إدارة حقوق الأداء العلني وحقوق النسخ والبث في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وتستند الشركة في عملها إلى تقنية متقدمة لمطابقة الأغاني بدقة عالية، من خلال التكامل مع قواعد البيانات العالمية، ما يتيح تحسين تتبع استخدام الأعمال الموسيقية في مختلف المنصات والمرافق. ويسهم هذا النظام الذكي في تقليل حالات العوائد غير المطابقة، وتسريع عمليات الدفع للمبدعين وأصحاب الحقوق.

وأعربت المؤسسة ورئيسة مجلس إدارة ميوزيك نيشن، رشا خليفة المبارك عن فخرها بإطلاق الشركة رسمياً، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة تطوير القطاع الموسيقي في دولة الإمارات، وتهدف إلى تمكين المبدعين وحماية حقوقهم ضمن منظومة متكاملة تجمع بين الشفافية والابتكار والاستدامة.

وأضافت المبارك «يمثل هذا اليوم بداية حقبة جديدة للقطاع الفني والإبداعي في دولة الإمارات، فبفضل التكنولوجيا المتقدمة التي تقدمها (ميوزيك نيشن)، وفريق القيادة الذي يجمع بين فهم عميق لثقافة الدولة وخبرة عالمية في صناعة الموسيقى، نطلق منصة ترخيص حديثة وسهلة الاستخدام تتيح للشركات والأفراد الحصول على التراخيص بسلاسة، وتضمن في الوقت ذاته سرعة دفع المستحقات للمبدعين وأصحاب الحقوق».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«ميوزيك نيشن» عامر مصطفى سمهون: «تتمثل مهمتنا في تبسيط إجراءات الترخيص للشركات، وضمان حصول الفنانين والمبدعين على مستحقاتهم بسرعة وبشكل عادل». وأضاف: «من خلال برامجنا التعليمية المستمرة الموجهة لمجتمع الأعمال والمجتمع الإبداعي، ونهجنا القائم على وضع الفنانين والمبدعين في صميم كل ما نقوم به، إلى جانب شراكاتنا العالمية وقواعد بياناتنا المتطورة، نحن على أتم الاستعداد للانطلاق بقوة منذ اليوم الأول».