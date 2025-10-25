«منار أبوظبي 2025».. إبداع يتعقب علاقة الأجداد بالضوء

يعود «منار أبوظبي»، المعرض الفني العام المكرّس لفنون الضوء، في دورته الثانية ليضيء بتشكيلة جديدة من الأعمال المستوحاة من العلاقة التاريخية التي تجمع الأجداد في منطقة الخليج بالضوء. ويجمع المعرض 15 فناناً ومجموعة فنية من الإمارات والعالم، يمثلون 10 دول، من بينهم الفنانة التشكيلية الإماراتية شيخة المزروع، والاستوديو الهولندي متعدّد التخصصات «دريفت»، والفنانة الماليزية باميلا بو، إلى جانب نخبة أخرى من الفنانين. وتُقام فعاليات النسخة الثانية من المعرض تحت عنوان دليلك نجم سهيل، ويتم خلالها تقديم 23 عملاً فنياً ضوئياً مبتكراً تتنوّع بين المنحوتات المُضيئة والتماثيل والعروض الضوئية والتجارب الغامرة المصممة خصيصاً للمواقع، ليتم استكشاف الضوء كدليل وكوسيط يجمع بين الأبعاد الملاحية والشاعرية في آن واحد.

ويشرف على تنظيم المعرض المدير الفني كاي هوري، وبمشاركة كل من القيّم الفني علياء زعل لوتاه، والقيّم الفني منيرة الصايغ، والقيّم الفني المساعد مريم الشحي، وتُقام فعالياته في مواقع رئيسة تشمل جزيرة الجبيل وسوق الميناء، وللمرة الأولى في مدينة العين، عبر مسارات ثقافية تمتد في واحتَي القطارة والجيمي في احتفاءٍ فنيٍّ بالأنظمة البيئية المتفرّدة لإمارة أبوظبي وتنوّع ملامحها الحضرية ومناظرها الطبيعية.

ويشتمل معرض «منار أبوظبي» على برنامج عام متكامل يضم سلسلة من الحوارات وورش العمل والتجارب والعروض الفنية، التي تدعو الجمهور إلى التفاعل مع الأعمال والتركيبات الفنية واكتشاف المفاهيم الإبداعية التي تقوم عليها.

ويُقدّم «منار أبوظبي» 2025 سلسلة شيّقة تشتمل على ثمانية حوارات تستكشف التقاطعات بين الفن وتقنيات التركيبات الضوئية والمساحات العامة.

وبالتعاون مع مبادرة «أبوظبي للفن العام»، تُسلط سلسلة حوارات «منار أبوظبي» الضوء على الحضور المادي للفن في المساحات العامة، ويُقدم المعرض في نسخته الثانية سلسلة من العروض الفنية الحيوية التي تحتفي بالإبداع والحوار الثقافي بين مختلف الشعوب. ويحتضن سوق الميناء، عروضاً موسيقية مفعمة بالطاقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، يقدّمها فنانون مبدعون من مختلف الثقافات. وفي إطار التزام «منار أبوظبي» بدعم التعليم وتعزيز المشاركة الثقافية، يقدّم المعرض برنامجاً مصمماً خصيصاً لجامعات أبوظبي، يتضمّن سلسلة من المحاضرات الرئيسة التي يشارك فيها فنانون من المشاركين في المعرض. ويضُم «منار أبوظبي» برنامجاً مخصصاً لاستكشاف المواضع المتعلقة بالطقس والصحة والتواصل مع الطبيعة، يُقدَّم بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والعالمية،

وبالتعاون مع مجموعة من الشركاء، يُقدّم المعرض برنامجاً ثرياً من ورش العمل المجتمعية والتجارب التفاعلية المصمّمة لجميع الأعمار، بما يهدف إلى تعزيز روح المشاركة والإبداع.