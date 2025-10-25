90 متطوعاً من «فرجان دبي» شاركوا في تنظيم «تحدي القراءة العربي 2025»

شاركت مؤسسة فرجان دبي في تنظيم فعاليات «تحدي القراءة العربي 2025»، حيث وفرت 90 متطوعاً لتولي استقبال الوفود المشاركة، والمساعدة في تنسيق الرحلات التعريفية لهم داخل إمارة دبي، إلى جانب المساهمة في تنظيم الحفل الختامي الحاشد، الذي جرى في مركز دبي التجاري العالمي، أول من أمس، لتتويج بطل تحدي القراءة العربي 2025.

وجاءت مشاركة المؤسسة في هذه التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، بهدف تعزيز ثقافة التطوّع بين أفراد المجتمع، وإبراز الوجه الحضاري والإنساني لإمارة دبي، بما يعكس قيمها الأصيلة في كرم الضيافة وحسن استقبال الضيوف.

وركّزت مشاركة «فرجان دبي» على تقديم تجربة متميزة للمشاركين والحضور من خلال فريق متطوعين مدرب تدريباً مكثفاً لتولي جميع المهام الموكلة إليهم، وتنسيق الفعاليات، وتقديم الخدمات والإرشاد بكفاءة عالية.

كما تولى المتطوعون مرافقة المشاركين في الجولات التعريفية وتنظيم الفعاليات المصاحبة للحدث، بالتنسيق مع فرق العمل التابعة لتحدي القراءة العربي والجهات المعنية في الإمارة.

وقالت مدير فرجان دبي علياء الشملان: «إن مشاركتنا في تحدي القراءة العربي تمثل فخراً كبيراً لنا في فرجان دبي، فهذا الحدث يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء جيل قارئ ومبدع يسهم في نهضة وطنه وأمته، ونحن سعداء بأن نكون جزءاً من هذا العمل الثقافي الملهم الذي يعزز مكانة دبي عاصمةً للمعرفة والإبداع». وأضافت: «حرصنا على أن يكون لمتطوعي فرجان دبي دور محوري في استقبال الوفود المشاركة والمساهمة في تنظيم الرحلات والفعاليات المصاحبة، بما يعكس الصورة الحضارية لدبي، ويبرز قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية المتجذرة في أهلها».

وتابعت: «نؤمن في فرجان دبي بأن العمل التطوعي يعد من أبرز العوامل لترسيخ روح الانتماء وتعزيز التواصل الإنساني بين الشعوب، ومشاركتنا في تحدي القراءة العربي تعكس التزامنا الثابت بدعم المبادرات الوطنية التي تحتفي بالعلم والثقافة والمعرفة».

