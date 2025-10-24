عرض دبّوس ماسّي لـ "نابليون بونابرت" في المزاد لأول مرة

يُعرض دبوس فريد من الألماس كان يمتلكه نابليون بونابرت -وتردد أنه جرى انتشاله من براثن الفوضى أثناء معركة ووترلو- في مزاد للمرة الأولى في نوفمبر المقبل.

وسيعرض الدبوس (بروش) في مزاد في مبيعات «المجوهرات الملكية والنبيلة»، التابعة لدار سوذبي في جنيف في 12 نوفمبر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتردد أن نابليون نفسه تركه خلال فراره من أرض المعركة بعد هزيمته الساحقة عام 1815 وامتلكه لقرون نسل ملك بروسيا المنتصر.

ويوجد في وسط الدبوس الدائري، قطعة ألماس بيضاوية زنتها أكثر من 13 قراط وهو محاط بنحو مئة قطعة ألماس ذات أشكال وأحجام متباينة.

وقالت دار سوذبي لبلومبرج إن الدبوس الذي صنع في باريس في عام 1810 تقريبا، والذي من المرجح أنه كان يزين قبعة نابليون في المناسبات الخاصة، من المتوقع أن يباع مقابل ما بين 150 ألف دولار و250 ألف دولار.