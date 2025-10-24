ابن فضل شاكر يوجه أغنية مؤثرة إلى أبيه في السجن ( فيديو)



وجه المطرب محمد فضل شاكر رسالة مؤثرة إلى والده المطرب الشهير فضل شاكر الذي سلم نفسه قبل أسابيع إلى الجيش اللبناني بانتظار محاكمته، وتضمنت الرسالة فيديو من أغنيته الجديدة «يا طير الطاير»، مهدياً إياها إلى أبيه.

كما عبر المغني الشاب على حساباته في مواقع التواصل أمس، عن شوقه لأبيه، من خلال كلمات الأغنية التي جاء فيها «لو فيك تجيبه لعندي.. ما وقف دمعي على خدي».

يذكر أن المطرب الأب فضل شاكر المولود في صيدا عام 1969 لوالد لبناني وأم فلسطينية، يعد من أبرز المطربين في العالم العربي، وعرف بأعماله الرومانسية ودفء صوته، إلى أن اعتزل الغناء في 2012.

لكنه عاد وأطلق في الآونة الأخيرة أغنيات جديدة لاقت رواجاً واسعاً، منها «كيفك ع فراقي» التي أداها مع نجله محمد، وحظيت بـ113 مليون مشاهدة عبر قناة شاكر الرسمية على يوتيوب منذ طرحها في يوليو الماضي.