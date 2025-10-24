مخرج مصري يسخر من اختياره ضمن أوسم 100 رجل في العالم : "يمكن واسطة"

فاجأ المخرج المصري محمد سامي جمهوره بإعلان اختياره ضمن قائمة أوسم 100 رجل حول العالم، إلا أن تعليقه على الأمر جاء ساخراً وغير مُصدِّق.

إذ عبّر سامي، أمس الخميس، عن دهشته من اختياره ضمن القائمة قائلاً في منشور على حسابه في «فيسبوك»: «وجدت صورتي في المسابقة الرسمية لأوسم 100 رجل في العالم، وهو ما جعلني أفكر في 3 أسباب، الأول أن من يختار الأسماء يرغب في التمثيل وبهذه الطريقة يتقرب مني».

وأضاف «السبب الثاني أن تكون الواسطة لعبت دوراً في هذا الاختيار، أما الثالث فأنهم بالفعل يقصدونني بهذا الاختيار».

ولم يخف فرحته بهذا الشأن قائلاً:«أنا مسرور وأشكرهم جداً».

وتابع متهكماً: «أدعو من قلبي ألا يروا صوري قبل أن أخسر وزني وأمارس الرياضة».

يشار إلى أن محمد سامي مخرج ومؤلف مصري شهير بدأت مسيرته مع مسلسل «آدم» عام 2011 ومن أشهر أعماله مسلسلات «الأسطورة» و«البرنس» و«جعفر العمدة» و«ولد الغلابة» و«نسل الأغراب» و«إش إش».