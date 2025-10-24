إعلان كاذب على الانترنت يتسبب بسرقة 150 طناً من البطاطا

صُدم مزارع بولندي لرؤية محصوله للبطاطس هذا العام يختفي بين عشية وضحاها بعد أن زعم ​​منشور نُسب له على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيتبرع بها لأنه لا يستطيع بيعها.

وفقد مزارع من دابروفيتشا، في منطقة بودكارباتشي البولندية، 150 طنًا بسبب منشور مزيف على وسائل التواصل الاجتماعي شجع الناس على الذهاب إلى حقله وأخذ البطاطس بأنفسهم لأنه لم يستطع بيعها وقرر التبرع بها.

وجاء الكثيرون إلى قطعة أرضه لملء أكياسهم بالبطاطس، لكن البعض أخذ عشرات الأطنان من الدرنات، وسرقوا في الأساس عمل الرجل الشاق، سواء كانوا يعرفون ذلك أم لا.

وعندما جاء المزارع للتحقق من محصوله يوم الاثنين الماضي، صُدم من اختفاء معظم الأكوام المحصودة، وقال : "لقد صُدمت. عمري 68 عامًا ولم أشهد شيئًا كهذا في حياتي". وتابع " آمل أن يتصل بي من كانوا هناك، ويشرحوا لي الموقف، حتى نتمكن من حل المسألة وديًا. وإلا، فقد يُحال الأمر إلى مكتب المدعي العام. أحدهم سرق هذه البطاطس مني!"

وقالت وسائل الإعلام أن لا أحد يعرف من بدأ الشائعة القائلة بأن بيوتر كان يتبرع بمحصوله لأنه لم يستطع بيعه، ولكن تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي البولندية في نهاية الأسبوع الذي اختفى فيه 150 طنًا منها، وفي مقطع فيديو نشرته بوابة Nowiny24، يمكن سماع شخص يصور من أرض بيوتر يقول: "ألقى مزارع 150 طنًا من البطاطس التي لم يستطع بيعها. ألقى بها وطلب من أي شخص أن يأخذها. مجانًا!"

وقال بيوتر وفقا لمحطة "بولندا 24 “ إن جميع أنواع الناس، بمن فيهم مزارعون من القرى المجاورة، ظهروا في الحقل. وقال إن بعضهم حمّل ما يصل إلى ست مقطورات، أي ما يقرب من 60 طنًا من البطاطس. ولا يعيش المزارع في دابروفيتشا، وكان حينها يقيم حفلة عائلية في نهاية الأسبوع. ولم يكن لديه أي فكرة أنه سيعود يوم الاثنين إلى حقل فارغ.

وقال المزارع: "لا أعرف حتى الآن كيف سينتهي هذا الأمر. أنا في ورطة الآن. لقد تلقيت بالفعل حوالي 70 مكالمة، بما في ذلك 15 مكالمة من صحفيين". وفقًا لإحدى وسائل الإعلام المحلية، كان بيوتر يزرع أرضه في دابروفيتشا لمدة 25 عامًا. ولم يقدم الرجل شكوى للشرطة بعد، لأنه لا يزال يأمل أن يعيد الناس ما أخذوه عندما يعلمون أن هديته من البطاطس كانت مزورة.