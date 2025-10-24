رجل يخدع منصة توصيل طعام للحصول على أكثر من 1000 وجبة مجانية

على مدار عامين، نجح رجل ياباني يبلغ من العمر 38 عامًا في تنفيذ واحدة من أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا في استرداد الأموال في اقتصاد العمل الحر، معتمدًا بشكل شبه كامل على الوجبات الجاهزة المجانية.

وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن شرطة ناغويا ألقت القبض على تاكويا هيغاشيموتو هذا الشهر بعد اكتشافه استغلاله نظام استرداد الأموال الخاص بمنصة توصيل الطعام "ديماي-كان" للحصول على أكثر من 1000 وجبة مجانية بقيمة تقارب 3.7 مليون ين (حوالي 24 ألف دولار)

ووُجد أن الرجل العاطل عن العمل أنشأ حسابات وهمية، وطلب طعامًا، ثم أخبر التطبيق أن طلبه لم يصل أبدًا. وكانت الشركة تُصدر ردًا للمال، ثم ينتقل إلى الحساب الوهمي التالي.

ويقول المحققون إن هيغاشيموتو استخدم 124 حسابًا مختلفًا، معظمها مرتبط ببطاقات جوال مسبقة الدفع وعناوين مزيفة. واختار الرجل دائمًا التوصيل بدون تلامس، وانتظار وصول الطعام، ثم الإبلاغ عن فقدانه. وطلب الآيس كريم، وعلب البنتو، وشرائح الدجاج، ولكن طلبية واحدة في يوليو بقيمة 16,000 ين (105 دولارات) هي ما أثار الشكوك أخيرًا.

وقال للشرطة بعد القبض عليه: "في البداية، جربت هذه الحيلة. لم أستطع التوقف بعد أن جنيت ثمار احتيالي".

واستمرت عملية الاحتيال لأكثر من عامين لأن سياسة استرداد الأموال في شركة ديماي-كان اعتمدت بشكل كبير على الثقة. كان بإمكان العملاء المطالبة بإيصال مفقود دون التحقق الكافي، وهي ثغرة استغلها هيغاشيموتو في خطة وجباته الشخصية. وبعد اعتقاله، أعلنت الشركة أنها تخطط لتعزيز عمليات التحقق من الهوية وإضافة تنبيهات جديدة لرصد أي نشاط مشبوه قبل تفاقمه.