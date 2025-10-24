«عالم القهوة 2026».. دبي ترسم مستقبل صناعتها عالمياً

أعلنت «دي إكس بي لايف» عن فعاليات الدورة الخامسة من معرض «عالم القهوة - دبي 2026» خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير المقبل في مركز دبي التجاري العالمي. ويُعد «عالم القهوة - دبي» الحدث التجاري الأبرز لصناعة القهوة في منطقة الشرق الأوسط، وتنظمه «دي إكس بي لايف»، بالتعاون مع جمعية القهوة المختصة (SCA).

يشارك في المعرض أبرز العلامات التجارية العالمية والخبراء في صناعة القهوة، التي تمثل ثاني أكبر تجارة في العالم بعد النفط الخام.

وقال النائب التنفيذي للرئيس في «دي إكس بي لايف» خالد الحمادي، إن المعرض يجسد استمرار نجاح الرؤية التي جعلت من دولة الإمارات محوراً عالمياً لصناعة القهوة المختصة وجسراً يربط بين مناطق الإنتاج والأسواق سريعة النمو، ومع اتساع المشاركة عاماً بعد عام، أصبح الحدث منصة دولية تجمع نخبة الخبراء والعلامات التجارية والمبتكرين، ما يعكس روح دبي القائمة على الابتكار والتجديد، ويؤكد دورها المحوري في رسم مستقبل صناعة القهوة إقليمياً وعالمياً.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية القهوة المختصة يانيس أبوستولوبولوس، إن معرض عالم القهوة دبي من أبرز المنصات التي يجتمع فيها مجتمع القهوة العالمي، حيث تلتقي الثقافة والابتكار والتجارة تحت سقف واحد، ومع كل دورة جديدة يرسّخ المعرض مكانته حدثاً عالمياً استثنائياً بفضل المستوى الرفيع للمشاركين من روّاد الصناعة، وتُعد شراكتنا مع «دي إكس بي لايف» ومركز دبي التجاري العالمي عنصراً رئيساً في استمرار نجاح هذا الحدث، الذي أصبح وجهة لا غنى عنها لمحترفي القهوة وعشّاقها في المنطقة والعالم على حدٍ سواء.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية القهوة المتخصصة - فرع الإمارات، خالد الملا، أن «عالم القهوة» يتميز بالتزامه العميق بالتعليم وتبادل المعرفة، فهو ليس فقط منصة للتبادل التجاري وإبرام الصفقات، أو تنظيم واستضافة المسابقات المحليّة والعالمية، بل يتجاوز ذلك ليمثّل منبراً لتبادل المعرفة وتطوير المهارات وتعزيز وبناء الشراكات والتعاون بين أصحاب المشاريع والخبراء في القطاع.

وتُعد نسخة عام 2026 الأكثر تنوّعاً وشمولاً حتى الآن، إذ تجمع أحدث المنتجات والتصاميم ونخبة المنتجين وقادة الصناعة من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الخبرات وعقد الصفقات وتعلّم أحدث التقنيات.

ويضم المعرض فعاليات ملهمة تشمل غرف التذوق، والبرو بار، وقرية التحميص، وقرية المنتجين الجديدة إلى جانب ثلاث بطولات تنظمها جمعية القهوة المختصة في الإمارات هي «بطولة الإمارات الوطنية للباريستا» و«بطولة الإمارات الوطنية لتذوق القهوة»، و«بطولة الإمارات لتحميص القهوة».

ويحتضن الحدث جوائز أفضل تصميم للقهوة، ومسابقة أفضل منتج جديد، إلى جانب مزادين للقهوة يُقامان على مدى يومين، ويمنحان المشاركين فرصة اقتناء أنواع نادرة من أجود حبوب البن في العالم.