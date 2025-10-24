زيّ طاقم «طيران الإمارات».. 40 عاماً من الأناقة العالمية

يحمل زي طاقم «طيران الإمارات» في كل تفصيلة منه إرثاً يعكس هوية الناقلة وشخصيتها المميزة، إذ أصبح هذا الزي الأيقوني رمزاً يُميّز أكبر ناقلة جوية دولية في العالم.

ومنذ تأسيس «طيران الإمارات» عام 1985 وحتى تصميمها الحالي في عام 2025، يعكس زي طاقم الطائرة مزيجاً من الأناقة والتميز، ويجسّد روح الفخامة في السفر مع «طيران الإمارات» وقوة العلامة التجارية العالمية التي تمثلها.

ورغم إدخال بعض التعديلات على التصميم على مرّ السنين، فإن هوية الزي الأساسية ظلت ثابتة، تجمع بين الراحة والعملية لضمان أعلى مستويات السلامة والخدمة الراقية على متن الطائرة.

وفي عام 1985، كشفت «طيران الإمارات» عن أول زي رسمي لطاقمها بالألوان المميزة لعلامتها التجارية، الأحمر والذهبي. وتميز الزي النسائي بسترة بلون البيج الرملي بحوافٍ حمراء دائرية وكتفين بارزتين، تماشياً مع موضة ذلك الوقت، وتنورة مستقيمة بطول الركبة تقريباً مع طيّة أنيقة في المنتصف. وقد صُمم الزي بلون يعكس أشعة الشمس على رمال الصحراء، رمزاً لتلال الرمال في موطن الناقلة، دولة الإمارات العربية المتحدة.

واكتمل المظهر بقميص كريمي وربطة عنق حمراء على شكل فيونكة، إضافة إلى قبعة حمراء تحمل شعار «طيران الإمارات» بالخط العربي الأنيق، ووشاح أبيض من الشيفون يتدلى برقة على الكتف. وتحتوي طيّات الوشاح على سبع طيّات ترمز إلى الإمارات السبع. أما الزي الرجالي فهو عبارة عن بدلات رمادية اللون مع قمصان بيضاء وربطات عنق حمراء وشارات ذهبية، وأحذية جلدية سوداء.

وفي عام 1987، قدمت «طيران الإمارات» تصميماً جديداً للزي النسائي تميّز بسترة مزدوجة الأزرار بلون البيج مع أزرار ذهبية لافتة وتنورة أطول بطيّة ممتدة، إلى جانب قميص أبيض منقوش بشعار «طيران الإمارات»، وظل اللون الذهبي مكوناً رئيساً في التصميم، انسجاماً مع هوية دبي ورمزيتها في الفخامة والازدهار.

كما ارتدى أفراد الطاقم من الجنسين مناديل جيب بألوان علم دولة الإمارات وبحلول نهاية العام، ومع توسع شبكة الناقلة لتشمل وجهات مثل عمّان ومومباي والقاهرة وكولومبو وكراتشي ولندن وفرانكفورت وغيرها، قدمت «طيران الإمارات» زياً صيفياً خفيفاً، وصُمم ليوفر الراحة في الأجواء الحارة، أما الزي النسائي على الدرجة الأولى فارتدين زياً عربياً تقليدياً لتقديم القهوة والتمر، في لمسة ثقافية تعكس الضيافة الإماراتية الأصيلة.

وفي عام 1997، تعاونت «طيران الإمارات» مع مصمم الأزياء الإسباني الشهير باكو رابان لإعادة تصميم الزي الرسمي، ومنحه مظهراً عصرياً يجمع بين الأناقة والبساطة.

وفي عام 2008، وبمناسبة استقبال «طيران الإمارات» أولى طائراتها من طراز إيرباص A380، قدمت الناقلة تصميماً جديداً للزي الرسمي من إعداد فريقها الداخلي، بالتعاون مع سيمون جيرسي. وحافظ التصميم على اللونين الأساسيين لعلامة «طيران الإمارات» التجارية، الأحمر والبيج، مع إضافة خطوط رفيعة حمراء على السترة، وتفاصيل دقيقة مثل الطيّات الأربع في التنورة التي تكشف اللون الأحمر المميز للناقلة.