تجربة شتوية ساحرة في دبي

يوفر «سكي دبي» لزواره عالماً شتوياً ساحراً. وحتى في أشهر الصيف الحارة يمكن للزائر الانغماس في تجربة تزلج فريدة على منحدرات تتفاوت صعوبتها، ويبلغ طول أحدها 400 متر. تمتد مساحة المنتجع لما يزيد على 22500 متر مربع، وهناك أنشطة متنوعة يقدمها المنتجع، منها لقاء البطاريق في بيئتها الخاصة، والاستمتاع بالثلوج المتساقطة ودرجات الحرارة المنخفضة التي تصل إلى -2° مئوية.

سكي دبي ليس مجرد منتجع داخلي، بل مساحة متكاملة للمرح والإثارة، حيث يلتقي التصميم الهندسي الدقيق مع الأجواء الشتوية الواقعية، لتصبح كل لحظة تجربة حسية ممتعة تجذب العائلات والمغامرين على حد سواء.