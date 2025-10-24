القرية العالمية تُطلق «مسيرة 30 موسماً من الروائع»

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، إطلاق استعراضها الجديد مسيرة 30 موسماً من الروائع التي تجمع بين الألوان والإيقاعات والتراث في مشهد بصري مدهش، يضم عربات استعراضية وفنانين وعروضاً ثقافية نابضة بالحياة. وسيتمكن ضيوف الوجهة من متابعة هذا الاستعراض المذهل طوال الموسم (باستثناء شهر رمضان)، ثلاث مرات أسبوعياً بعد صلاة المغرب، حيث سيغمر أرجاء الوجهة بالأضواء والطاقة الإيجابية التي تجمع مختلف الثقافات من جميع أنحاء العالم في سيمفونية بديعة.

وتم تصميم العرض بعناية لإسعاد الضيوف، والاحتفاء بالإرث الثقافي المتنوع، وخلق لحظات لا تُنسى، حيث يجوب العرض شوارع الوجهة في مشهد بصري يخطف الأنفاس. ويشارك في مسيرة 30 موسماً من الروائع، مؤدون من جميع قارات العالم، ليقدّموا سرداً استعراضياً يجمع بين الإبداع الفني والتقنيات الحديثة، في لوحة واحدة تنبض بالجمال والابتكار.

وتُقدّم القرية العالمية هذا الاستعراض ليكون مزيجاً فريداً من التقاليد والتكنولوجيا، من خلال استخدام دعائم وأزياء مضيئة يتم التحكم فيها عن بُعد، وموسيقى أصلية مستوحاة من أنغام المنطقة، وعربات مذهلة ترفع سقف التوقعات للترفيه في الوجهة.

وتُعدّ مسيرة 30 موسماً من الروائع تكريماً لثلاثة عقود من التجارب الاستثنائية التي قدّمتها القرية العالمية، لترسخ مكانتها كأحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة.