ماريا كاري تنضم إلى قائمة نجوم ليالي السعديات

أعلنت ليالي السعديات انضمام النجمة العالمية ماريا كاري، وهي واحدة من الفنانات الأكثر مبيعاً لتسجيلاتهن في العالم، كأحدث إضافة إلى قائمة الفنانين المشاركين في إحياء حفلات الموسم 2025-2026، وذلك على مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات.

وستقدّم الفنانة الأميركية الحاصلة على جوائز عدة عرضها في أبوظبي بعد نجاحها الكبير في نسخة الفعالية في يناير 2024.

وبدأت كاري مسيرتها منذ أكثر من 30 عاماً، باعت خلالها 200 مليون ألبوم حول العالم، وحصلت على خمس جوائز غرامي، كما تصدّرت 19 من أغانيها تصنيف بيلبورد لأفضل 100 أغنية من فئة الأغاني المنفردة، لتتفوق بذلك على جميع الفنانين المستقلين الآخرين. ورسم صوتها المميز وقائمة أغانيها الفريدة ملامح مرحلة جديدة في موسيقى «البوب» و«الأر أند بي» و«السول»، بما في ذلك بعض الأغاني العالمية مثل هيرو وفانتازي وأولويز بي ماي بيبي ودريم لوفر ووي بيلونغ توجيذر وون سويت داي.

وأطلقت ماريا كاري ألبومها الـ16 «هير فور إت أول» Here For It All في 26 سبتمبر 2025، ليكون أول ألبوم لها منذ ثماني سنوات تقريباً. وتم إطلاق الألبوم بشكل مستقل عبر منصة جاما، ويجمع في أغانيه بين موسيقى «البالاد» و«الديسكو» و«السول» وإيقاعات «الجوسبل»، كما يضم أغاني مشتركة مع أندرسون.باك، وكيلاني، وشينسيا، وذا كلارك سسترز. ويحافظ الألبوم على سلسلة نجاح ماريا الممتدة لـ35 عاماً في إدراج مشاريعها الجديدة ضمن المراتب الـ10 الأولى في قائمة Billboard 200، وهذه المرة احتل ألبومها المركز الأول ضمن فئات: مبيعات الألبومات، ومبيعات الألبومات الحالية، وألبومات الـR&B، والألبومات المستقلة.

• بدأت ماريا كاري مسيرتها منذ أكثر من 30 عاماً، باعت خلالها 200 مليون ألبوم.