الحد من استخدام السكر بدايةَ العمر طوق نجاة للقلب

خلصت دراسة إلى أن الحد من استخدام السكر، خاصة في بداية العمر، له فوائد طويلة الأمد على القلب، إذ وصفته الدراسة بأنه طوق نجاة من أمراض القلب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن خبراء توصلوا إلى أن الأشخاص الأقل استخداماً للسكر في فترة الطفولة، أقل عرضة للإصابة بالأزمات القلبية أو قصور القلب أو السكتة الدماغية. وإن تناول الأمهات القليل من السكر خلال فترة الحمل، يؤثر إيجاباً في الأطفال فيما بعد.

وفي دراسة نُشرت في الدورية الطبية البريطانية، فحص باحثون بيانات بشأن تقنين استخدام السكر في المملكة المتحدة خلال وقت الحرب.

وفحص الفريق بيانات 63433 شخصاً من بنك المملكة المتحدة الحيوي، وُلدوا بين أكتوبر 1951 ومارس 1956 وليس لديهم تاريخ إصابات بأمراض القلب. وفحصت الدراسة 40063 شخصاً تعرضوا لتقنين السكر، الذي استمر من 1940 حتى 1953، و23370 لم يتعرضوا لتقنين السكر، فتبين أن نسبة الإصابة بأمراض القلب لدى الذين قيدت أمهاتهم استخدام السكر خلال فترة الحمل، وفي بداية أعمارهم - خاصة أول عامين - تراجعت بنسبة 20%، كما انخفضت نسبة الإصابة بالأزمة القلبية بـ25%، وقصور القلب بـ26%، والرجفان الأذيني بـ24%، والسكتة الدماغية بـ31%، وأمراض القلب والأوعية الدموية بـ27%.