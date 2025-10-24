اتفاقية تعاون بين «جمعة الماجد» و«الأدب الأجنبي»

وقّع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي اتفاقية تعاون ثقافي مع مكتبة الأدب الأجنبي الروسية في العاصمة موسكو، على هامش المؤتمر الدولي التاسع (حفظ الكتب النادرة) الذي نظمته مكتبة الأدب الأجنبي الروسية. ومثّل المركز رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم، الدكتور بسام داغستاني، بينما مثّلت مكتبة الأدب الأجنبي الروسية الدكتورة زاخارينكو، المدير العام للمكتبة. وبموجب الاتفاقية، سيتم تبادل المعارف المتخصصة، وأفضل الممارسات المتعلقة بحفظ الوثائق وترميمها، إلى جانب إجراء بحوث مشتركة في مجال الحفظ، واستحداث أساليب ترميم مبتكرة، وتطوير واختبار تقنيات جديدة، كما تنص الاتفاقية على تنفيذ برامج تطوير مهني مشتركة.