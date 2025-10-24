حديقة أم الإمارات تستضيف «سينما الأحد» الأسبوعية

أعلنت حديقة أم الإمارات بالتعاون مع «إيمج نيشن أبوظبي» إطلاق مبادرة «سينما الأحد»، حيث ستستضيف عروضاً مجانية للجمهور كل يوم أحد ابتداء من 26 أكتوبر الجاري، في 6 مساء. وستقدّم خلال هذه المبادرة مجموعة من الأفلام العائلية الموجهة للفئة العمرية 13 عاماً فما فوق، في أجواء سينمائية في الهواء الطلق تتيح للزوار الاستمتاع بعوالم وشخصيات ملهمة.

وسيتم عرض الأفلام التي تم إنتاجها من قبل شركة إيمج نيشن أبوظبي، بما يشمل فيلم «راشد ورجب»، و«Going to Heaven»، و«As One»، و«Sea Shadow»، وغيرها الكثير من الأعمال السينمائية المميزة.

وتعكس المبادرة التزام حديقة أم الإمارات بتوفير منصة مجتمعية تُسهم في عرض الأفلام وتعزيز الوعي بالمواهب.