شاي «بوبا» تحت المجهر.. فماهي فوائده ومخاطره؟

اشتهر شاي الفقاعات، المعروف أيضاً باسم «بوبا» أو شاي الحليب اللؤلؤي، بتايوان في ثمانينيات القرن الماضي، ويُصنع عادة من الشاي والحليب، وبالطبع لآلئ التابيوكا المميزة، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

اكتسب هذا المشروب شعبية عالمية وشهرة على منصات التواصل الاجتماعي، لكن اختبارات السلامة التي أجرتها منظمة «كونسيومر ريبورتس» (تقارير المستهلك) كشفت عن احتمال وجود ما يدعو للقلق.

تلك القطع اللذيذة من التابيوكا - الميزة الرئيسية لهذا المشروب المحبوب - مصنوعة من الكسافا، وهي نبات جذري.

يوجد الرصاص طبيعياً في قشرة الأرض، كما أن هنالك تلوثاً كبيراً به في معظم تربة العالم؛ حيث إن العديد من الفواكه والخضراوات تمتص المعادن الثقيلة، نظراً لزراعتها في التربة.

اكتشفت «كونسيومر ريبورتس» مؤخراً أن المنتجات المصنوعة من الكسافا تحتوي أحياناً على مستويات عالية جداً من الرصاص، لذا اختبر العلماء لآلئ بوبا أيضاً.

بعد اختبار لآلئ شاي الفقاعات في سلسلتين شهيرتين، اكتشف الخبراء أن جميع العينات تحتوي على الرصاص.

لحسن الحظ، لم تتجاوز أي عينة مستوى القلق الذي حددته «كونسيومر ريبورتس» بشأن الرصاص، ولم تحتوي أي منها على مستويات من الزرنيخ أو الكادميوم أو الزئبق تُشكل خطراً على الصحة في حصة واحدة.

صرّح الدكتور جيمس إي روجرز، مدير أبحاث واختبارات سلامة الأغذية في «كونسيومر ريبورتس»، في بيان: «لم تكن هذه المستويات مرتفعة لدرجة أننا كنا ننصح الناس بتجنب شاي الفقاعات تماماً».

وتابع: «مع ذلك، ورغم أن هذه الدراسة لم تكن شاملة لسوق شاي الفقاعات والبوبا، فإن احتواء ثلاث عينات من أصل أربع عينات من شاي الفقاعات على أكثر من 50 في المائة من مستوى قلقنا بشأن الرصاص في حصة واحدة يُعدّ سبباً وجيهاً لاعتباره وجبة خفيفة من حين لآخر، وليس وجبة أساسية يومية».

وتجاوزت مستويات الرصاص في منتجات أخرى، مثل دقيق الكسافا والوجبات الخفيفة، والشوكولاته الداكنة، وأغذية الأطفال، مستوى القلق، لذا بالمقارنة، لا يُشكّل شاي الفقاعات خطراً كبيراً، مع أنه من المهم إدراك أن أي تعرض للرصاص يُمكن اعتباره غير آمن.

وأفاد روجرز: «من الصعب تجنُّب التعرض لبعض الرصاص. فهو موجود بكميات متفاوتة في الطعام ومياه الشرب والتربة والعديد من المنازل».

وأضاف: «تنشأ المخاطر الصحية من التعرض المتكرر أو المستمر مع مرور الوقت. لكن الكميات الصغيرة تتراكم، وقد تُسبب آثاراً صحية على المدى الطويل. لذلك، من الحكمة تقليل تعرضك لمصادر الرصاص المعروفة قدر الإمكان».