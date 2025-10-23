كورية تخضع لـ400 عملية تجميل لتحقق "النسخة المثالية"

في قصة أثارت ضجة واسعة في كوريا الجنوبية، كشفت سيدة تُدعى جيل لي وون عن إنفاقها ما يقارب 210 آلاف دولار أمريكي على نحو 400 عملية وإجراء تجميلي خضعت لها خلال السنوات الخمس عشرة الماضية وذلك "للوصول إلى النسخة المثالية من نفسها".

وجاء ذلك خلال ظهورها في البرنامج الكوري الشهير "لا بأس أن تكون من المريخ" حيث تحدثت بصراحة عن رحلتها الطويلة مع التجميل، والأسباب النفسية التي دفعتها لاتخاذ هذا المسار.

روت جيل أن رحلتها بدأت عام 2010 أثناء استعدادها لامتحانات قبول الجامعة، حين اكتسبت وزناً وتعرضت لتعليقات ساخرة من محيطها بسبب شكلها، ما تسبب في تراجع ثقتها بنفسها، وأضافت أن صديقها في تلك الفترة كان ينتقد مظهرها باستمرار، الأمر الذي جعلها تشعر بأنها غير كافية، فقررت اللجوء إلى الجراحة التجميلية لتغيير مظهرها جذرياً.

وتحدثت جيل خلال البرنامج أنها ورغم كل ما أنفقته فهي غير نادمة وتعلق "أصبحت أخيراً واثقة من نفسي ومن شكلي"، موضحة أنها أصبحت تزور عيادات التجميل بشكل شبه يومي للحفاظ على نضارة مظهرها.



أثارت القصة موجة كبيرة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في كوريا وخارجها، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، وكتبت فتاة أن ما فعلته جيل "تعبير عن حرية شخصية وسعي نحو الجمال المثالي"، رأى آخرون أنها انعكاس خطير لضغوط المجتمع الكوري المتعلقة بالمظهر الخارجي.