"ملكة جمال" تواجه الثعلبة وتظهر دون شعر مستعار

خطفت ماري سيكلر، حاملة لقب ملكة جمال ولاية نيفادا في الولايات المتحدة، الأنظار خلال التصفيات التمهيدية لمسابقة ملكة جمال أمريكا، بعد أن قررت الظهور دون شعر مستعار، في خطوة جريئة عبّرت من خلالها عن تقبّلها الكامل لذاتها رغم إصابتها بمرض الثعلبة.

وخلال العرض الذي أُقيم في مدينة رينو بولاية نيفادا، ظهرت سيكلر مرتدية غطاء رأس مرصعا بالجواهر الفضية، نسقته مع فستان لامع من اللون نفسه، بينما سارت إلى جانب مونا ليسا براكيت، ملكة جمال نيوهامبشر، التي شاركت مرتدية الحجاب، في مشهد اعتبره كثيرون رسالة ملهمة عن تنوع معايير الجمال وقوة التقبل الذاتي.

