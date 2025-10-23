دواء سحري رخيص الثمن لفقدان الوزن بدون حقن أو هرمونات

أعلن علماء من جامعة بريستول البريطانية عن نتائج واعدة للتجارب السريرية التي أجريت على دواء جديد خال من الهرمونات، يساعد على خسارة الوزن، ولا يتطلب الحصول عليه إلى حقن مؤلمة.

وطوّر الدواء الجديد الذي يسمى «Sirona» علماء من شركة Oxford Medical Products البريطانية، وأظهرت التجارب السريرية أنه يساعد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن على فقدان ما يصل إلى 13.5 % من كتلة أجسامهم خلال ستة أشهر دون استخدام مواد هرمونية أو اتباع نظام غذائي صارم.

ويأتي الدواء على شكل مضغوطات دوائية تضم هيدروجيل- وهي مادة بوليمرية مزدوجة آمنة تتمدد عند وصولها إلى المعدة وتخلق شعورا بالشبع، وأظهرت التجارب أن الأشخاص الذين حصلوا عليه كانوا يتناولون كميات أقل من الطعام، بما يعادل 400 سعرة حرارية يوميا، كما أن الدواء أظهر مستويات ضئيلة من التأثيرات الجانبية، وعلى عكس حقن التخسيس الشائعة التي تعتمد على الـ GLP-1، فإن الدواء الجديد لا يثر على عمل الجهاز الهرموني في الجسم، ولا يسبب الغثيان، ولا يتطلب تناوله إشرافا طبيا دقيقا تبعا لمطوريه.

وأشار البروفيسور جيمس بيرن من جامعة بريستول البريطانية، قائد الدراسة التي أجريت على الدواء، إلى أن هذا النهج الجديد في محاربة السمنة يمكن أن يصبح بديلا ميسور التكلفة وآمنا للأدوية باهظة الثمن مثل «أوزمبيك» أو «مونجارو»، ويمكن استخدامها ليس فقط من قبل الأشخاص الذين يعانون من السمنة، ولكن أيضا لأولئك الذين يرغبون في منع زيادة الوزن أو الحفاظ على النتائج بعد التوقف عن الحقن.