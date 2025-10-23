مقتل الجارة واحتراق البناية واختناق 8 .. أثناء محاولة امرأة قتل صرصور !

قالت الشرطة الكورية الجنوبية أنها ستوقف امرأة أشعلت النار في مبنى شقتها أثناء محاولتها قتل صرصور بقاذف لهب بدائي الصنع، ما أدى لوفاة امرأة أخرى، خلال محاولتها الهروب من النيران وإصابة آخرين بالاختناق.

وأبلغت المرأة، وهي في العشرينيات من عمرها، الشرطة أنها حاولت إشعال النار في صرصور باستخدام ولاعة ورذاذ قابل للاشتعال، وهي الطريقة التي قالت إنها تعلمتها من مقاطع على يوتيوب، مضيفةً أنها استخدمتها من قبل. لكن هذه المرة اشتعلت النيران في بعض محتويات منزلها.

وأوضحت الشرطة في مدينة أوسان الشمالية أن المرأة قد تواجه تهمة التسبب بحريق عن طريق الخطأ والتسبب بالوفاة بسبب الإهمال.

وبرزت طريقة إشعال النار في الصراصير - باستخدام مشاعل اللحام أو قاذفات اللهب محلية الصنع - كطريقة جديدة للتخلص من آفات المنازل، وانتشرت لها مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي عام 2018، أشعل رجل أسترالي النار في مطبخه أثناء محاولته قتل الصراصير بقاذف لهب محلي الصنع مصنوع من رذاذ الحشرات.

وكانت المرأة التي لقيت حتفها في حريق مدينة أوسان، مواطنة صينية في الثلاثينيات من عمرها، تسكن في الطابق الخامس من المبنى مع زوجها وطفلها البالغ من العمر شهرين. وعندما أدركا اندلاع حريق، فتح الزوجان نافذة منزلهما واستغاثا بالنجدة. وسلّما طفلهما من النافذة إلى جارهما في المبنى المجاور، قبل أن يحاولا إخلاء نفسيهما. وفيما تمكّن زوج المرأة من الصعود إلى المبنى المجاور. حاولت هي الأخرى فعل الشيء نفسه، لكنها سقطت من النافذة، ونُقلت إلى المستشفى وأُعلنت وفاتها بعد ساعات.

ونقلت "بي بي سي" عن الشرطة قولها إنها تعتقد أن الزوجين حاولا الهروب من النافذة لأن الدخان الكثيف الناجم عن الحريق سدّ الدرج، وفقًا لتقارير إعلامية محلية.

ويضم المبنى متاجر تجارية في الطابق الأول و32 وحدة سكنية من الطابق الثاني إلى الخامس. وتعرض ثمانية سكان آخرين لاختناقات جراء الحريق.