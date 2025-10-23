شركة طيران تطلب من المضيفة إثبات الإجازة والأهل يردون بشهادة وفاة

اعتذرت شركة طيران تايوانية عن طلبها أوراقًا ثبوتية من موظفة بعد وفاتها، في أحدث تطور في قضية أثارت غضبًا واسع النطاق. وتوفيت مضيفة طيران "إيفا إير"، البالغة من العمر 34 عامًا، ولقبها "صن"، في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن شعرت بتوعك أثناء رحلة جوية.

وبعد أيام من وفاتها، أرسلت لها شركة الطيران رسالة نصية تطلب فيها إثباتًا على طلبها إجازة خلال فترة وجودها في المستشفى.

وتكهن الكثيرون على الإنترنت بأنها كانت منهكة وقت وفاتها. وتحقق السلطات التايوانية وشركة "إيفا إير" الآن فيما إذا كانت صن قد حُرمت من المساعدة الطبية أو منعت من أخذ إجازة مرضية.

وفي بيان صادر عن "إيفا إير" ل "بي بي سي"، قالت إنها ظلت على اتصال بعائلتها أثناء وجودها في المستشفى، وإنها "تشعر بحزن عميق" لوفاة صن.

وأفادت التقارير أن صن شعرت بتوعك في 24 سبتمبر أثناء رحلة جوية من ميلانو إلى مدينة تاويوان، ونُقلت إلى المستشفى فور وصولها، وتوفيت في النهاية في 8 أكتوبر.

ولم يُفصح مستشفى جامعة الصين الطبية في تايتشونغ، حيث توفيت، رسميًا عن سبب وفاتها. وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (CNA) أن سجلات الرحلات الجوية خلال الأشهر الستة الماضية أظهرت أن صن قد طارت بمعدل 75 ساعة شهريًا، وهو ما يقع ضمن الحدود التنظيمية. وقد انضمت إلى شركة الطيران عام 2016.

ووفقًا لعائلة صن، بعد أيام من وفاتها، تلقى هاتفها رسالة نصية من ممثل شركة طيران إيفا يطلب فيها وثائق تثبت أنها تقدمت بطلب إجازة في أواخر سبتمبر، وهي الفترة التي قضتها في المستشفى.

وطلب الممثل منها إرسال صورة لوثائق الإجازة، فردّت العائلة على الرسالة بنسخة من شهادة الوفاة، وقال مسؤولون كبار في شركة إيفا للطيران إن الرسالة كانت "خطأً ارتكبه موظف داخلي". وأكدوا في مؤتمر صحفي أنهم اعتذروا شخصيًا لعائلة السيدة صن عن هذا الخطأ.

وقال سون تشيا مينغ، رئيس شركة إيفا للطيران: "رحيل السيدة صن هو ألمٌ في قلوبنا إلى الأبد". وأضاف: "سنُجري التحقيق بأقصى درجات المسؤولية".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية (CNA) أن شركة إيفا للطيران غُرِّمت سبع مرات منذ عام 2013، معظمها لمخالفات تتعلق بعمل الموظفين لساعات إضافية.