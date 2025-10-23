جولة الطعام التراثية فــي دبـــي القديمة.. ضمن أفضل تجارب السفر العالمية

حلّت جولة الطعام التراثية في دبي القديمة ضمن قائمة أفضل تجارب السفر العالمية لعام 2026 من منصة «لونلي بلانيت»، إحدى أكبر مراجع السياحة والسفر حول العالم، ما يؤكد أهمية قطاع المأكولات والمطاعم في الإمارة.

وتتميز دبي بتنوع ما تُقدّمه من تجارب الطعام وفنون الطهي التي تناسب مختلف الميزانيات والأذواق، وهو ما ينسجم مع طبيعة ثقافة المدينة التي تضم نحو 200 جنسية، إلى جانب التراث العريق والعادات الأصيلة. وتُولي المطاعم الموجودة في أحياء دبي القديمة، مثل بر دبي وديرة على ضفاف خور دبي التاريخي، اهتماماً خاصاً بالمكونات المحلية والأصالة والجودة في تقديم الأطباق، ما يجعل جولة الطعام تجربة مميزة لسكان المدينة وزوارها.

وبناء على ذلك، اختارت لجنة التحكيم من الخبراء تجربة جولة الطعام في دبي ضمن قائمة أفضل 50 تجربة سياحية لعام 2026، والتي تضم 25 وجهة تشتهر بتجاربها الفريدة. كما أدرجت دبي مسبقاً ضمن الوجهات المفضلة للزيارة على مستوى العالم خلال 2020 في القائمة السنوية الصادرة عن «لونلي بلانيت»، فيما اكتسب الفوز بهذا اللقب طابعاً استثنائياً هذا العام، لأنه اختار منطقة محددة داخل دبي.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عصام كاظم، إن «اختيار جولة الطعام التراثية في دبي القديمة ضمن قائمة أفضل تجارب السفر لعام 2026 يُرسّخ الدور المحوري لدبي كمركز ثقافي عالمي، وعاصمة للمأكولات والمطاعم وفنون الطهي، ويؤكد في الوقت ذاته، تراثها الغني وتطور سياحة الطعام والمأكولات بشكل لافت».

وأضاف: «جاء هذا الاختيار من قبل منصة (لونلي بلانيت) التي تعدّ أحد أكبر مراجع السياحة والسفر الموثوقة حول العالم، متوافقاً مع هدفنا المتمثل في جعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، انسجاماً مع أهداف أجندة دبي (D33). ويعكس هذا الاحتفاء بمشهد المأكولات والمطاعم في دبي التزامنا المشترك - مع خبراء القطاع - بتقديم تجارب استثنائية لسكان المدينة وزوارها، كما أنه في الوقت الذي نسعى فيه إلى تعزيز جاذبية المدينة على الساحة العالمية، لاسيما لدى فئة الباحثين عن تجارب وعروض ثقافية أصيلة، نؤكد التزامنا المتواصل بتطوير هذا الجانب، بما يُعزّز مكانة الإمارة على مستوى سياحة الطعام».

من جانبه، قال نائب الرئيس في «لونلي بلانيت»، توم هول: «تركز قائمتنا لأفضل وجهات السفر لعام 2026 على التجارب المفضلة التي تترك أثراً واضحاً وذكريات رائعة لدى المسافرين. وبرزت في هذا السياق جولة الطعام التراثية في دبي القديمة، إذ تمنح الزائر فرصة التجول بين أحياء المدينة التاريخية، والتعرّف إلى إرثها الغني من الأطعمة والمشروبات. تجربة وصفها كاتبنا بأنها (نسيج غني من النكهات التي تجسد مشهد الطهي المتنوع في دبي اليوم)».

وأضاف: «نسعى دوماً إلى تسليط الضوء على التجارب الاستثنائية والأصيلة في أهم الوجهات حول العالم، لذلك يسرنا تكريم تجربة التجول وتذوق أشهى المأكولات والمشروبات بين الأحياء التاريخية، والأسواق التقليدية المطلة على خور دبي».

رحلة غنية

تتجاوز تجربة التجول في دبي القديمة مجرد تذوق الأطباق المتنوعة، لتأخذ عشاق الطعام في رحلة غنية في ثقافة دبي، حيث تمتزج النكهات بالتاريخ والعادات المحلية، سواء اختاروا الانضمام إلى جولة سياحية منظمة بصحبة مرشد معتمد، أو فضّلوا تنظيم رحلتهم بأنفسهم.

