منصة العسل تخطف الأنظار في «الظفرة للتمور»

توفر «قرية العسل» في مهرجان ومزاد الظفرة للتمور مساحة مميزة لمنتجي العسل وأصحاب المناحل، والشركات المتخصصة في إنتاج العسل ومشتقاته، لعرض منتجاتهم أمام الزوار طوال أيام المهرجان الذي يُعقد بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث في مدينة ليوا حتى 26 الجاري.

وتضم القرية 15 جناحاً مخصصاً لعرض أنواع العسل المختلفة ومشتقاته، بما يتيح للزوار فرصة التعرّف إلى العسل الإماراتي الأصيل وشراء ما يحتاجون إليه من منتجات عالية الجودة. وتهدف إلى تمكين النحالين المحليين ودعم أصحاب المصانع والمناحل، وتحفيز الإنتاج الوطني من العسل، إضافة إلى نشر الوعي بقيمته الغذائية والعلاجية، وترسيخ مكانته كمنتج وطني يرتبط بالبيئة المحلية وتراث النخلة والنحل في دولة الإمارات.

وأعرب الزوار عن إعجابهم بفكرة تخصيص منصة للعسل ضمن فعاليات المهرجان، مشيدين بتنوع المنتجات وجودتها العالية، مؤكدين أن القرية أضافت بُعداً جديداً للمهرجان، من خلال تعريفهم بأصناف العسل الإماراتي وطرق استخراجه وفوائده الصحية والغذائية، كما أتاحت لهم فرصة اقتناء منتجات طبيعية عالية الجودة.

وأتاحت القرية للمشاركين فرصاً جديدة لتسويق منتجاتهم، والتواصل مع عملاء جدد، وأيضاً تبادل الخبرات بين النحالين والمصنّعين.