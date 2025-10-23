هدايا القرية العالمية تُسعد 1000 مسافر في مطار دبي

استقبلت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، المسافرين القادمين إلى مطار دبي الدولي بهدايا مبهجة تحت شعار «عالم أكثر روعة»، احتفاء بانطلاق موسمها الـ30 الاستثنائي.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قدّمت القرية العالمية صناديق هدايا مصممة على شكل حقائب سفر لأكثر من 1000 مسافر في المبنى 3 في مطار دبي الدولي، لتشاركهم أجواء الفرح بموسمها الجديد.

وجذبت الصناديق الأنظار خلال دورانها على أحزمة الحقائب، ما أضفى أجواء البهجة والمفاجأة للقادمين ممن ارتسمت على وجوههم الابتسامة.

وسرعان ما عمّت أجواء الحماسة في المطار، حين فتحت العائلات والسياح والمقيمون صناديقهم ليجدوا داخلها تذكارات حصرية من الموسم الـ30، تضمنت عبوات مياه وحقائب تحمل تصاميم الموسم الجديد.

وزاد من روعة الأجواء حضور الشخصيات المحبوبة في القرية العالمية: زويا ووليف وأوزكا، الذين رحّبوا بالمسافرين، والتقطوا الصور التذكارية معهم، ونشروا المرح في أرجاء المطار.

وتحتفي القرية العالمية - بصفتها الوجهة الثقافية والترفيهية الأبرز في المنطقة - بموسمها الـ30 عبر تجربة استثنائية تجمع ملايين الضيوف من مختلف أنحاء العالم في أجواء حافلة بالتنوع والإبداع.

