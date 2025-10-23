الأرشيف والمكتبة الوطنية يُطلق خدمة ISSN

أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع المركز الدولي لتسجيل المنشورات الدورية (ISSN)، بدءاً من 21 الجاري، خدمة مركز الإمارات للترقيم الدولي الموحد للدوريات، بوصفه الممثل الرسمي والوكيل الحصري في الدولة للمركز الدولي لتسجيل المنشورات الدورية.

ويخصّص مركز الإمارات للترقيم الدولي الموحّد للدوريات، الرقم الدولي الموحد للدوريات المنشورة في دولة الإمارات، وهو المعرّف الموحّد الذي يستخدم في ترقيم المنشورات المسلسلة، والمصادر المستمرة الأخرى مثل: الدوريات، والمجلات، والنّشرات، والصحف، والحوليات، والسلاسل المنشورة في شكل مطبوع أو رقمي أو في أي وسائط أخرى.

ويقوم مركز الإمارات بإدراجها في الببليوغرافية الوطنية، إضافة إلى بوابة الرقم الدولي الموحّد للدوريات (https://portal.issn.org).

وقال مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، الدكتور عبدالله ماجد آل علي: «تُعدّ المبادرة تتويجاً للجهود التعاونية بين المركز الدولي لتسجيل المنشورات الدورية والأرشيف والمكتبة الوطنية، وتهدف إلى تسهيل عمليات تسجيل الدوريات والمطبوعات المتسلسلة الإماراتية، وفقاً للمعايير الدولية والتعريف بها دوليّاً، وهذا ما يعزز المشهد الثقافي ومكانة الدولة باعتبارها مركزاً للإشعاع الثقافي».

وأكد أن الخدمة خطوة مهمة على طريق حفظ ذاكرة الوطن، فهي الهوية الحقيقية للدورية، إذ إن هذا الرقم الخاص (ISSN) يميز الدورية عن سواها من الإصدارات، وهذا كفيل بإثراء مجتمعات المعرفة.