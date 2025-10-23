شرط غريب.. احلق رأسك لمشاهدة فيلم «بوجونيا»

عادة ما يكون دخول قاعة سينما لمشاهدة فيلم من خلال حجز تذكرة بمقابل مادي، لكن الشركة الموزعة لفيلم «بوجونيا» وضعت شرطاً مختلفاً لمشاهدة العرض المبكر للفيلم، وهو حلاقة الرأس.

فقد أعلنت شركة فوكس فيتشرز، موزعة فيلم الخيال العلمي الكوميدي العبثي، تحدياً للراغبين في حضور العرض المبكر للفيلم الذي تقوم ببطولته الممثلة إيما ستون الحائزة الأوسكار.

ومن المقرر عرض «بوجونيا» في دور عرض محددة غداً، ثم في جميع أنحاء الولايات المتحدة في 31 من الشهر الجاري.

وتلعب ستون في فيلم «بوجونيا» دور سيدة تدعى ميشيل فولر تعمل مديرة تنفيذية قوية في مجال صناعة الأدوية ويختطفها اثنان من أقاربها ممن يؤمنون بنظريات المؤامرة، مقتنعين بأنها كائن فضائي لدرجة أنهما يحلقان رأسها.

ومع وجود حلاق في صالة العرض، تقدّم معجبون مثل سام شيرمان من لوس أنجلوس ليحلقوا شعرهم من أجل دخول العرض. وقال شيرمان: «كنت أفكر بالفعل في حلاقة رأسي».