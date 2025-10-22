المصريون ليسوا في المركز الأول.. ما أكثر الجنسيات حصولاً على تأشيرات العمرة خلال الموسم؟

تجاوز عدد تأشيرات موسم العمرة الصادرة لمعتمري الخارج، منذ الإعلان عن بدء الموسم الجديد الذي انطلق مطلع يونيو الماضي، حاجز الأربعة ملايين تأشيرة.

وبذلك يحقق موسم العمرة الجاري رقماً قياسياً من حيث إقبال معتمري الخارج، خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمسة أشهر من انطلاق الموسم، مقارنة بالمواسم السابقة.

وأوضحت مصادر لموقع «العربية.نت»، اليوم (الأربعاء)، أن أكثر الجنسيات حصولاً على تأشيرات العمرة هم مواطنو دول: باكستان، وإندونيسيا، والهند، إضافة إلى العراق، وأخيراً مصر.

وفي هذا السياق، أتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية إصدار تصاريح العمرة للمعتمرين من خارج المملكة عبر تطبيق «نسك»، الذي يُعد المنصة الرقمية الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية لضيوف الرحمن.

ويتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية الحجز وإصدار التصاريح بسهولة، إلى جانب توفر باقات متنوعة من الخدمات الرقمية التي تدعم تجربة المعتمر.

وأشارت الوزارة إلى أن الاستعدادات التقنية والتشغيلية للموسم الجديد بدأت مبكراً، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، لضمان انسيابية الإجراءات واستدامة التحسين.

كما أعلنت عن استمرار الجهود لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية والتوعوية بعدة لغات، وتحقيق أعلى درجات السلامة والراحة للمعتمرين.

وفي عام 2024، تجاوز مجموع المعتمرين 35 مليون معتمراً.

وبحسب الجنس، سجّل الذكور نسبة قدرها 8ر57% من إجمالي المعتمرين، فيما بلغت نسبة الإناث 2ر42%. أما بحسب الجنسية، فشكّل السعوديون نسبة قدرها 3ر13%، بينما وصلت نسبة غير السعوديين إلى 7ر86%.

وبذلك ارتفع عدد المعتمرين بنهاية عام 2024 بنسبة 34% مقارنة بعدد المعتمرين في عام 2023، والذي بلغ حينها 86ر26 مليون معتمر.