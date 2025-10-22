يسرق بطاقات يانصيب بـ7000 دولار ثم يعود لنفس المتجر لصرفها

يواجه رجل من فلوريدا (الولايات المتحدة) اتهامات فيدرالية بعد أن زعمت السلطات أنه ارتكب سلسلة جرائم غريبة تتضمن سرقة بطاقات يانصيب بكميات كبيرة ثم محاولة صرف جوائزها بعد ذلك، إضافة إلى محاولة سطو مسلح.

ووفقاً لإفادة خطية حصلت عليها صحيفة «نيويورك بوست»، يُزعم أن جاستن فارلي (43 عاماً)، سرق بطاقات يانصيب قابلة للخدش بقيمة 7000 دولار من فرع «سيركل كي».

وقال المحققون إن فارلي دخل المتجر بسيارته هيونداي إلنترا رمادية «وفتح عدة خزائن وسرق تذاكر يانصيب قابلة للخدش» قبل أن ينطلق مبتعداً.

وبعد 40 دقيقة، حاول فارلي صرف التذاكر المسروقة في فرع «سيفن إليفن» القريب، وفشلت محاولته. ويقول المدعون إنه عاد بعد ذلك إلى فرع «سيركل كي» نفسه بالتذاكر المسروقة، على أمل استردادها هناك، لكنه فشل مرة أخرى. وعندما لم ينجح، عاد للمرة الثالثة، ليرجع خالي الوفاض أيضاً.

وتقول السلطات إن غضب فارلي تفاقم في وقت لاحق من ذلك اليوم. مرتدياً قناعاً أسود وقميصاً أصفر وحذاءً رياضياً أسود من ماركة نايكي، زُعم أنه دخل متجر 7-Eleven مسلحاً بمسدس غلوك مقلد. ويزعم الادعاء أنه صوّب المسدس نحو موظف وطلب فتح الصندوق وسرق 120 دولاراً نقداً وعلبة سجائر قبل أن يلوذ بالفرار.

وسرعان ما ربطت لقطات كاميرات المراقبة ولوحة ترخيص سيارة فارلي بالجرائم، إذ أوقفته الشرطة واتهمته بالسطو التجاري والسرقة الكبرى.

وفي مقابلة مسجلة، اعترف بالسرقات، كما أخبر الشرطة أنه «كان بحاجة إلى المال»، وفقاً للإفادة الخطية.

وتشير ملفات المحكمة إلى أن فارلي لديه سجل سابق، بما في ذلك إدانات جنائية تتعلق بالمخدرات والأسلحة النارية.