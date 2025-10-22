المكسيك: فيضانات عنيفة تؤدي إلى كارثة نفطية في نهر بانتبيك

أعلنت شركة النفط الحكومية المكسيكية "بيميكس" ، الثلاثاء، أن الأمطار الغزيرة التي أودت بحياة العشرات وتسببت بفقدان آخرين في وسط شرق المكسيك، أدت أيضا إلى تضرر أحد خطوط الأنابيب، ما تسبب في تسرب نفطي امتد لمسافة 8 كيلومترات على طول نهر بانتبيك.

وقالت الشركة في بيان إن فرقها تدخلت "على الفور" لوقف التسرب واحتوائه بالقرب من بلدة ألامو، وهي من أكثر المناطق تضررا بالفيضانات الأخيرة.

ولم تحدد "بيميكس" موعد وقوع التسرب أو نوع المادة المتسربة، لكن أحد سكان ألامو، ويدعى أرتورو دي لونا، قال إن الأهالي لاحظوا الحادث خلال عطلة نهاية الأسبوع، مضيفا: "بصراحة، نحن قلقون جدا".

وتشير السلطات إلى أن ما لا يقل عن 76 شخصا لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت بين 6 و11 أكتوبر/تشرين الأول في عدة ولايات بوسط وشرق المكسيك، بينما لا يزال نحو 36 شخصا في عداد المفقودين، وتبقى أكثر من 100 بلدة معزولة بسبب تقطع السبل.