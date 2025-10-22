تناول الجريب فروت.. تعرف إلى التوقيت الذهبي لصحة أفضل وقلب أقوى

يتميز الجريب فروت بكونه جزء من نظام غذائي متوازن الصحة بشكل ملحوظ، خاصةً عند تناوله في الوقت المناسب بناءً على الفائدة المرجوة، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

أفضل وقت لفقدان الوزن

تشير الأدلة العلمية إلى أن الجريب فروت قد يُساعد في إنقاص الوزن. وغالباً ما يكون أفضل وقت لتناوله قبل الوجبة مباشرةً.

نتائج الدراسات على مر السنين متباينة إلى حد كبير، ولكن هناك بعض الأدلة على أن الجريب فروت يتميز بخصائص مُعينة قد تُساعد في إنقاص الوزن:

- الجريب فروت منخفض السعرات الحرارية: يحتوي نصف حبة جريب فروت على 52 سعرة حرارية فقط. وتشير الأبحاث إلى أن تناول الجريب فروت قبل الوجبة قد يُقلل من إجمالي السعرات الحرارية المُتناولة.

كما أدى تناول نصف حبة جريب فروت قبل كل وجبة لمدة ستة أسابيع إلى تقليل محيط الخصر.

- يحتوي الجريب فروت على ألياف قابلة للذوبان، مما يزيد من الشعور بالشبع: قد يُساعدك الجريب فروت على الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي تناول كمية أقل من الطعام.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للأبحاث، يُعدّ تناول كميات كبيرة من الألياف الغذائية مؤشراً على فقدان الوزن.

مع ذلك، فإن حمية الجريب فروت لا تدعمها الأبحاث العلمية، فهي حمية منخفضة السعرات الحرارية للغاية، وتتضمن تناول الجريب فروت مع كل وجبة.

وتَعِد هذه الحمية بفقدان سريع للوزن، لكنها غير مستدامة.

أفضل وقت للهضم

يُعزز الجريب فروت عملية الهضم، خاصةً عند تناوله في أوقات مُحددة من اليوم. قد يكون أفضل وقت لتناول الجريب فروت للهضم هو الصباح، أو قبل الوجبات.

-الألياف الغذائية الموجودة في الجريب فروت تُعزز انتظام حركة الأمعاء: يحتوي نصف ثمرة جريب فروت على غرامين من الألياف الغذائية، وهي مادة غذائية يُنصح بها عادةً لعلاج الإمساك.

وقد رُبطت زيادة تناول الألياف بتحسين قوام البراز، وتكراره.

-يحتوي الجريب فروت على البكتين، الذي قد يُقلل من الانتفاخ والغازات: البكتين نوع من الألياف القابلة للذوبان، ويُشكل مادة هلامية في الأمعاء، ويُبطئ عملية الهضم.

كما يعمل البكتين على أنه مضاد حيوي، ويُغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يُحسّن صحة الأمعاء بشكل عام.

-قد يُحسّن تناول الجريب فروت ترطيب الجسم، وهو أمر مهم لعملية الهضم: فهو غني بالماء. ويرتبط الترطيب الكافي بانتظام حركة الأمعاء، وصحة ميكروبيوم الأمعاء.

تجدر الإشارة إلى أن الجريب فروت قد يُسبب اضطراباً هضمياً لدى بعض الأشخاص بسبب حموضته.

أفضل وقت لصحة القلب

قد تعزز إضافة الجريب فروت إلى نظامك الغذائي صحة القلب، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وقد يكون من الأفضل تناول هذه الفاكهة قبل أو أثناء الوجبات.

هناك أدلة على أن الجريب فروت قد يُعزز صحة القلب بطرق مُختلفة:

- يحتوي الجريب فروت على مُضادات الأكسدة، بما في ذلك البوليفينولات: تُحارب البوليفينولات ومضادات الأكسدة الأخرى الجذور الحرة التي قد تُسبب تلف القلب. كما أن للبوليفينولات تأثيرات مُوسّعة للأوعية الدموية، مما يعني أنها تُساعد على توسيع الأوعية الدموية للحفاظ على ضغط دم طبيعي.

- ترتبط الألياف الغذائية بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب: تُظهر الأبحاث أن الألياف القابلة للذوبان، على وجه الخصوص، تُساعد على خفض مستويات الكوليسترول، وضغط الدم. وفقاً لإحدى المراجعات، فإن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً غنياً بالألياف أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب، أو الوفاة بسببها.

- قد يخفض الجريب فروت الأحمر مستوى الدهون الثلاثية في الدم: وجدت دراسة سابقة أجريت على مرضى مصابين بتصلب الشرايين أن إضافة الجريب فروت الأحمر إلى النظام الغذائي لمدة 30 يوماً أدى إلى تحسن في مستويات الدهون الثلاثية، ومستويات الدهون الأخرى في الدم.

- ⁠يُعد ارتفاع مستويات الدهون في الدم عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.