رفوف «منصة» تتزين بـ 275 عنواناً في «الفجيرة لكتاب الطفل»

تواصل «منصة للتوزيع» التزامها بدعم الناشرين الإماراتيين، وترسيخ مكانتها كمنصة فاعلة في المشهد الثقافي العربي، من خلال مشاركتها في عدد من معارض الكتاب، إذ تشارك في معرض الفجيرة لكتاب الطفل الذي يُقام خلال الفترة من 26 الجاري إلى الثاني من نوفمبر المقبل.

وتسعى «منصة» خلال النسخة الثانية من معرض الفجيرة لكتاب الطفل إلى ترسيخ حضورها عبر عرض وتوزيع 275 عنواناً من أبرز الإصدارات الإماراتية المخصصة للطفل بمشاركة 51 ناشراً، وبإجمالي 493 كتاباً، ما يعكس حرصها على إثراء التجربة القرائية للأطفال وتعزيز شغفهم بالقراءة والإبداع.

كما شاركت المنصة في معرض الكتاب المصاحب للدورة الـ11 من جائزة «كتارا» للرواية العربية الذي تم تنظيمه على هامش الجائزة خلال الفترة من 13 إلى 19 الجاري، عبر تسويق وتوزيع 565 عنواناً متنوعاً من أحدث إصدارات 79 ناشراً إماراتياً، بإجمالي 2414 كتاباً.

وتضمن المعرض أنشطة ثقافية وجلسات أدبية وتواقيع للكتب، ما أسهم في تعزيز مكانة الرواية العربية، ودعم المؤلفين لإيصال أعمالهم إلى جمهور واسع في المنطقة.

وقال مدير عام «منصة للتوزيع»، راشد الكوس، إن «مشاركة (منصة) في معرضي الفجيرة لكتاب الطفل و(كتارا) للكتاب في قطر، تأتي ضمن توجه استراتيجي يعكس التزام المنصة بدعم صناعة النشر الإماراتية، وتمكين الناشرين، وتعزيز حضور الكتاب والمحتوى العربي في المحافل الإقليمية والدولية».

وأوضح أن الهدف من هذه المشاركات هو فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء منظومة ثقافية مستدامة تُسهم في نشر المعرفة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً فاعلاً في دعم الإبداع والابتكار الثقافي. وعبر هذه المشاركات ترسّخ شركة «منصة» موقعها محلياً وإقليمياً ودولياً، بوصفها رائدة في نشر المعرفة وإبراز الإبداع العربي، بما يعكس رؤيتها في بناء مستقبل معرفي مزدهر للأجيال المقبلة.

