شاب أميركي يفوز بمسابقة شوبان الدولية للعزف على البيانو

فاز الأميركي إريك لو بمسابقة شوبان الدولية للعزف على البيانو في وارسو التي تشكل منصة مهمة لمسيرة فنية ناجحة في الموسيقى الكلاسيكية، كما أعلن المنظمون.

وتترافق الجائزة مع مكافأة مالية قدرها 60 ألف يورو. ويفتح الفوز بهذه المسابقة التي تقام كل خمس سنوات منذ عام 1927 الباب أمام العزف في أعرق صالات الحفلات في العالم والوصول إلى أكبر شركات الإنتاج الموسيقي.

وشكلت المسابقة المحصورة في الشباب بين سن الـ16 والـ30، محطة أساسية في مسيرة عازفي بيانو مشهورين عدة مثل الإيطالي ماوريتسيو بوليني (1960) والأرجنتينية مارتا أرغيريتش (1965) والبولندي كريستيان زيمرمان (1975) والصيني يوندي لي (2000).

وقال إريك لو البالغ 27 عاماً خلال مؤتمر صحافي: «إنه حلم استحال إلى حقيقة»، شاكراً «كل عشاق شوبان عبر العالم». وسيبدأ الفائز جولة عالمية تمتد أشهراً.

وشهدت النسخة الـ19 من المسابقة عدداً قياسياً من المسجلين مع 642 عازفاً في مقابل 500 في النسخة السابقة.

واستبقت لجنة التحكيم 171 منهم للدورة الأولى من المسابقة في أبريل الماضي غالبيتهم من دول شرق آسيا.

وتبارز في المرحلة النهائية 11 منهم، أول من أمس، في وارسو عاصمة بولندا، البلد الذي ولد فيه المؤلف الموسيقي وعازف البيانو الفرنسي البولندي فريدريك شوبان (1810-1849).

وبيعت بطاقات المرحلة النهائية في غضون دقيقتين بعد طرحها عبر الإنترنت، وسط إقبال شديد.

وفاز في النسخة الأخيرة التي أقيمت في 2021 بعد تأجيلها بسبب جائحة كوفيد-19، الكندي بروس شياوو ليو.

إريك لو:

