40 واعداً يخوضون «مغامرات الناشئة»

في إطار حرصها على توفير بيئة محفّزة تجمع بين المتعة والتحدي، نظمت ناشئة الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فعاليات النسخة السابعة من «برنامج مغامرات الناشئة» ضمن مسار المهارات الحياتية، والذي أُقيم على امتداد ثلاثة أيام متتالية، مستهدفاً 40 ناشئاً من منتسبي مراكزها الثمانية المنتشرة في إمارة الشارقة بمختلف مدنها ومناطقها.

وخاض المنتسبون تجربة استثنائية، نُظمت في أجواء مفعمة بالنشاط والحيوية، إذ استمتعوا خلالها بممارسة حزمة متنوعة من المغامرات المشوّقة، التي انعكست إيجاباً على شخصيتهم، وأسهمت في تحفيزهم على قبول التحدي، متجاوزين مرحلة الخوف والارتباك إلى الثقة بالنفس، والقدرة على صياغة الأفكار والتعبير عنها، تضمنت مغامرة التسلق بالحبال، والتجديف بقوارب الكاياك، ومغامرة المتاهة، والرماية بالقوس والسهم.

وقضى المنتسبون أوقاتاً ممتعة عبر الاستمتاع بنشاط السباحة والرياضات المائية المنوّعة، والألعاب الشاطئية التي نُفذت في بيئة آمنة، وتحت إشراف كادر مؤهل من مدربي ناشئة الشارقة.

ويعكس برنامج مغامرات الناشئة في نسخته السابعة، حرص مؤسسة ناشئة الشارقة على توفير بيئة تعليمية تفاعلية، تجمع بين التعلم والمغامرة وتوظيف التجارب الحياتية في تنمية المهارات الشخصية والقيادية للمنتسبين، في مشهد يؤكد جهود المؤسسة الرامية إلى الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب وتمكينهم من مواجهة تحديات المستقبل.