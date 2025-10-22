بيت الحكمة يفوز بجائزة الشارقة للأدب المكتبي

فاز بيت الحكمة بجائزة «أفضل مكتبة أو مؤسسة معلومات عربية» ضمن فئات جائزة الشارقة للأدب المكتبي في دورتها الـ25، خلال فعاليات الملتقى الرابع للجائزة، والذي نُظم على مدار اليومين الماضيين تحت شعار «مؤسسات المعلومات والصناعات الثقافية والإبداعية»، بمشاركة نخبة من المؤسسات والخبراء والباحثين في مجالات المكتبات والمعلومات على مستوى العالم العربي.

وكرّم الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، مروة العقروبي، تقديراً لجهود بيت الحكمة في تطوير بيئة معرفية مبتكرة تجمع بين الوسائل التقنية الحديثة والتفاعل الإنساني، أثناء حفل افتتاح ملتقى الجائزة الذي نظمته مكتبات الشارقة العامة في مقر هيئة الشارقة للكتاب.

وقالت مروة العقروبي: «نفخر كثيراً بهذا الإنجاز الذي يعكس رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في جعل إمارة الشارقة منارةً للمعرفة ومركزاً يجمع بين الأصالة والابتكار، كما يأتي تتويجاً لمسيرة أطلقتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، لجعل بيت الحكمة فضاءً مفتوحاً للابتكار الثقافي والحوار الإنساني، ومنصة تُمكّن الأفراد من إعادة اكتشاف شغف المعرفة».

وأضافت: «اليوم، نحتفي ببيت الحكمة باعتباره صرحاً ثقافياً عصرياً ينبض بالفكر والفن والحوار، وجسراً يربط الثقافة بالعالم عبر برامج ومعارض تخاطب الجميع. وهذا التكريم يُعزّز مسؤوليتنا ويدفعنا لمواصلة العمل بإصرار لاستكمال رسالتنا في خدمة المعرفة وإلهام الأجيال، عبر مشاريع مبتكرة تسهم في تشكيل الوعي وبناء المجتمع ودعم مسيرة التعلم والإبداع».

