بدور القاسمي: «تَبَنَّ مكتبة» تسعى إلى منح الأطفال الأمل

أكّدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسِّسة ورئيسة «مؤسسة كلمات»، أن المؤسسة من خلال مبادرة «تَبَنَّ مكتبة» تسعى إلى منح الأطفال الأمل حين يكونون بأمسّ الحاجة إليه، مضيفة: «بينما يركز المستشفى على شفاء الجسد، تساعد القصص على شفاء الروح والعقل، ونأمل أن تمنح هذه الكتب لحظات هدوء وبهجة خلال الفترات الصعبة التي يمر بها الطفل».

جاء ذلك خلال جولة الشيخة بدور القاسمي في مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال في لندن، للتعرّف إلى جهود المركز الرائدة في تطوير علاجات متطورة للأمراض النادرة لدى الأطفال.

وتزامناً مع الزيارة، قدمت «كلمات» مكتبة متنقلة للأطفال إلى مستشفى جريت أورموند ستريت ضمن مبادرة «تَبَنَّ مكتبة» التي أطلقتها المؤسسة، وتهدف المكتبة التي تضم 100 كتاب باللغتين العربية والإنجليزية، إلى تنمية الإبداع وحب الاستطلاع لدى الأطفال الذين يتلقون العلاج في المستشفى، ونقلهم إلى عالم من الخيال والأحلام بعيداً عن واقعهم، لضمان راحتهم وإسعادهم.

من جهتها، قالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة في وزارة الخارجية لدولة الإمارات، مها بركات: إن «مركز زايد للأبحاث يُجسّد التزام الإمارات الدائم بتعزيز الصحة العالمية وتحسين حياة الأطفال»، مشيرة إلى أن هدية «كلمات» إلى المركز، ستُسهم في منح عائلات المرضى الفرح خلال لحظات صعبة.

واختُتمت الزيارة بلقاء الوفد بالمرضى الصغار الذين يتلقون الرعاية في مركز الرعاية الدولية والخاصة في المستشفى وبأُسرهم وتقديم الهدايا ورسائل التشجيع والدعم المعنوي لهم.

• 100 عنوان بالعربية والإنجليزية، تضمها المكتبة التي أهدتها «كلمات» إلى مستشفى جريت أورموند.