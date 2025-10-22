دراسة: الرياضة أفضل علاج لأوجاع التهاب مفاصل الركبة

توصلت دراسة جديدة إلى أن ممارسة بعض التدريبات البدنية، مثل الـ«أيروبكس» والمشي والسباحة، تساعد في تخفيف أوجاع الركبة الناجمة عن مرض التهاب المفاصل الذي يُعرف أيضاً باسم «الفصال العظمي»، كما تسهم في تحسين الوظائف الحركية للمريض.

وأكد الباحثون أن الانخراط في ممارسة تدريبات الـ«أيروبكس» بشكل منتظم، إضافة إلى رياضات المشي والسباحة وركوب الدراجات، هو على الأرجح أكثر وسيلة فعالة لتخفيف الألم، وتحسين القدرة على السير وجودة الحياة بشكل عام لمرضى «الفصال العظمي».

ويحدث الفصال العظمي بسبب تآكل الغضاريف التي تبطّن أطراف عظام الركبة، ما يسبب شعوراً بالألم والورم وعدم القدرة على الحركة بسهولة.

واستندت الدراسة إلى نتائج 217 تجربة عشوائية، أجريت خلال الفترة ما بين 1990 و2024، وشارك فيها أكثر من 15 ألف متطوع، واعتمدت على قياس مدى تحسن مرضى التهاب المفاصل في حالة ممارسة تدريبات بدنية شائعة، مقارنة بمجموعة التحكم التي لم تمارس أي تدريبات.