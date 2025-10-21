شكوى غريبة ضد شركة أحذية رياضية شهيرة.. بسبب صوت «صرير محرج»

تواجه شركة سويسرية شهيرة يقع مقرها الرئيسي في بورتلاند بأميركا، دعوى قضائية جماعية تزعم أن تقنية مستخدمة في أحذية لشركة On Inc تصدر «صريراً مزعجاً ومحرجاً مع كل خطوة».

وتزعم الدعوى، التي رفعها مكتب المحاماة ماركويتز هيربولد مؤخراً في محكمة فيدرالية ببورتلاند، أن نعل CloudTec الخارجي من أحذية On معيب، ويسبب صريراً في جميع المنتجات التي تستخدم تقنية التوسيد.

كما تزعم الدعوى أن الصرير يحدث عند المشي والجري في الأحذية.

ويُعتبر صرير الأحذية الرياضية أمراً شائعاً في جميع أنحاء الصناعة. فعلى سبيل المثال، تُخصص Nike صفحة على موقعها الإلكتروني تتضمن نصائح حول كيفية منع الأحذية من الصرير.

وتُشير الدعوى إلى أن سعر الأحذية الرياضية المعنية يتراوح بين 140 و180 دولاراً للزوج. وتلفت إلى أن شركة On على دراية بالمشكلة، لكن ضمانها لا يغطيها.

ونقل موقع «Oregonlive» عن نص الدعوى: «أبلغ المستهلكون عن تركهم في موقف حرج، حيث صنّف المدعى عليه الصرير على أنه تآكل طبيعي»، مضيفة أن المستهلكين جرّبوا حلولاً منزلية مختلفة للتخلص من الصرير «ولا يوجد حل سهل».

وتتضمن الدعوى لقطات شاشة لشكاوى متعددة من المستهلكين عبر الإنترنت بشأن الأحذية الرياضية. وكتب أحد المعلقين: «ههه، لقبي في العمل هو الصرير».