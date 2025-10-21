دراسة تربط بين فقدان الأسنان وخطر الوفاة لدى كبار السن

ربطت دراسة جديدة سرعة فقدان الأسنان مع التقدم في السن بخطر الوفاة، مشيرةً إلى أن فقدان الأسنان قد يكون مؤشراً رئيساً على مشاكل صحية خطيرة أخرى.

وقد سبق ربط فقدان الأسنان بالوفاة - فعدد الأسنان الأقل يعني عموماً زيادة احتمال الوفاة المبكرة - ولكن حتى الآن، لم تتوافر أي بيانات حول كيفية تأثير فقدان الأسنان بسرعة أكبر على هذا الارتباط.

وللحصول على هذه البيانات، قام فريق بقيادة باحثين من جامعة سيتشوان في الصين بدراسة فقدان الأسنان لدى 8073 مسناً، وتتبعوا معدل فقدانهم للأسنان مقارنةً بالوفاة، على مدى 3.5 سنوات في المتوسط.

وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية المنشورة في مجلة BMC Geriatrics: «بين كبار السن، ازداد خطر الوفاة لجميع الأسباب بشكل ملحوظ مع التقدم السريع في فقدان الأسنان، بغض النظر عن عدد الأسنان الأساسي».

وظلت هذه العلاقة قائمة حتى بعد تعديل عوامل أخرى قد تؤثر على الصحة والمرض، بما في ذلك الجنس والعمر ومستوى التعليم وممارسة الرياضة بانتظام.

ولا يشير الباحثون إلى أن فقدان الأسنان بسرعة قد يؤدي إلى الوفاة. بل إن المشاكل الصحية التي تؤدي إلى فقدان الأسنان قد تُقصّر العمر أيضاً. لذا، يمكن استخدام فقدان الأسنان كمؤشر لتقييم الصحة العامة وخطر الوفاة؛ إذ يشير الباحثون إلى الالتهابات والنظام الغذائي والسمنة والضيق النفسي كبعض العوامل التي قد تؤثر على معدلات فقدان الأسنان والمرض.

وشدد فريق الدراسة على ضرورة تعزيز صحة الفم الجيدة. فالزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان، وتنظيف الأسنان مرتين يومياً، والإقلاع عن التدخين، كلها عوامل تساعد في الحفاظ على صحة الأسنان.