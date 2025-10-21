إبراهيم العابد..عطاء الرعيل الأول لا يُنسى

على مدى خمسة عقود كاملة، حفر الإعلامي إبراهيم العابد، اسمه كأحد أبرز الإعلاميين في الإمارات والمنطقة، ليُشكل حالة استثنائية في الإعلام الإماراتي منذ أن التحق بالعمل عام 1975 بوزارة الإعلام (آنذاك)، وعمل على توثيق مسيرة الدولة، رافعاً شعار المصداقية والمهنية.

وخلال مسيرته أسهم العابد، الذي حلت أمس ذكرى رحيله، في وضع استراتيجية إعلامية تقوم على المهنية والموضوعية والدقة في نقل المعلومة، وكان بمثابة مدرسة خرّجت للمشهد الإعلامي في الإمارات العديد من الأقلام المميزة. كما أسهم العابد - الذي درس العلوم السياسية والإدارة العامة في الجامعة الأميركية في بيروت، وبشكل كبير في عملية استقطاب وبناء كوادر وطنية إعلامية مؤهلة.

وفي بداية عمله بوزارة الإعلام في الدولة تولى مسؤولية الإعلام الخارجي، ومن ثم انتقل لتأسيس وكالة أنباء الإمارات (وام) عام 1977 التي تولى إدارتها حتى 1989، ﺛﻢ ﻛُﻠﻒ بإدارتها عام 1997. وترأس الفريق الإعلامي المكلف بتأسيس «وكالة أنباء الأوبك» في 1980.

أيضاً شغل منصب المدير العام للمجلس الوطني للإعلام والمشرف على تحرير الكتاب السنوي للدولة والكتيبات والمطبوعات الأخرى التي تصدر عن إدارة الإعلام الخارجي. كما كان مستشاراً إعلامياً في وزارة الثقافة والشباب، وشارك في تأليف كتاب «رؤى مستقبلية» عن دولة الإمارات عام 1979، وأصدر 12 ﻛﺘﺎﺑﺎً وعشرات الدراسات والأبحاث.

وتقديراً لعطائه، حصل إبراهيم العابد، الذي وُلد في عام 1941 وتوفي في 20 أكتوبر 2020، على العديد من الجوائز والتكريمات، فكرّمه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بمنحه جائزة أبوظبي 2018 تقديراً لإسهاماته المتعددة في خدمة المجتمع ودوره في تطوير الإعلام. ونعاه سموّه، عند وفاته في تغريدة، قال فيها: «رحم الله إبراهيم العابد، أحد أبرز قيادات وأعمدة الإعلام في الدولة، من الرعيل الأول، الذي كرّس حياته وعمل بإخلاص لخدمة الإعلام الإماراتي نحو خمسة عقود كانت حافلة بالعطاء والإنجازات».

كذلك كرّمه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسليمه جائزة شخصية العام الإعلامية في حفل توزيع جائزة الصحافة العربية 2014 تقديراً لمجمل عطائه في خدمة الوطن وخدمة صاحبة الجلالة بإخلاص وأمانة.

أيضاً حصل العابد على جائزة تريم عمران الصحافية في عام 2007، ونال جائزة جمعية أصدقاء الكتاب في بيروت.

• 12 ﻛﺘﺎﺑﺎً، وعشرات الدراسات والأبحاث، أصدرها العابد.

• 2014 حصل على جائزة شخصية العام الإعلامية في حفل توزيع جائزة الصحافة العربية بدبي.

• 1941 وُلد العابد الذي غاب في 20 أكتوبر 2020.

• على مدى خمسة عقود، حفر اسمه كأحد أبرز الإعلاميين في الإمارات والمنطقة.

• كان بمثابة مدرسة خرّجت للمشهد الإعلامي في الإمارات العديد من الأقلام المميزة.