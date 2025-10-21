سباق الأبطال الخارقين في «سيتي ووك».. موعد مع النشاط والترفيه

تستعد «سيتي ووك» في دبي لاستضافة واحدة من أكثر فعالياتها العائلية حيوية هذا العام، حيث يُقام «سباق الأبطال الخارقين» في 15 نوفمبر المقبل.

وتأتي الفعالية بطابع ترفيهي رياضي، إذ يشارك المتسابقون بارتداء أزياء أبطال خارقين في سباق ممتد لمسافتين، 2.5 كيلومتر وخمسة كيلومترات، ضمن أجواء ملأى بالمرح واللياقة والأنشطة التفاعلية التي تجمع العائلات والأصدقاء والأحبة في أمسية استثنائية.

وتَعِد الفعالية بتجربة ملأى بالطاقة والحيوية لجميع الأعمار، إذ تتنوّع الفعاليات بين عروض موسيقية (دي جي)، ولحظات تصوير تفاعلية، وتزيين الوجوه بالألوان، إلى جانب مجموعة من الأنشطة العائلية الترفيهية، لتكون الحماسة حاضرة في كل زاوية.

وسيبدأ المرح في الساعة 5:30 مساء مع عروض موسيقية حية تُمهّد لانطلاق السباق، لتتواصل الأجواء الاحتفالية بعد عبور خط النهاية مع حفل منسق أغانٍ (دي جي)، وأنشطة ترفيهية متنوعة، إضافة إلى أكشاك في منطقة النافورة تُقدّم منتجات متنوعة. ولإضفاء المزيد من الحماسة، يُمكن للمشاركين الفوز بمجموع 27 ألفاً و500 درهم من نقاط «TICKIT»، برنامج مكافآت دبي القابضة، القابلة للاستبدال في «سيتي ووك». وتشمل أبرز الجوائز جائزة أفضل زي بطل خارق، وجائزة المتسابقين.