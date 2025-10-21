ولادة ظبي نادر في حديقة بريطانية

أعلنت حديقة سفاري في المملكة المتحدة، ولادة ظبي نادر من نوع «بونجو» الجبلي الشرقي، وقد وصفته بأنه «خطوة رائعة لواحد من أكثر الثدييات الكبيرة المهدّدة بالانقراض في العالم».

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أمس، بأن الظبي الجديد يُعدّ أول أنثى تولد من هذا النوع النادر في حديقة «ووبرن سفاري» بقرية ريدجمونت في مقاطعة بيدفوردشير البريطانية، منذ أكثر من 10 أعوام.

ووضعت الأم «أوثايا» الرضيعة الجديدة، وسبق أن أنجبت الأم ظبياً ذكراً يحمل اسم «دجيمبي» العام الماضي.

كما وُلد ظبي ذكر آخر في حديقة «ووبرن سفاري» في مايو الماضي.